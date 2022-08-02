İçeri girdim...Salonun her yanında takımı bozulmuş bir uzun kanepe, bir koltuk, bir sehpa...Yeni eşyalara yer açmak için duvara itilmiş yemek masası...Atılmaya kıyılamamış yastıklardan oluşmuş bir yığın...birbirine ancak bu kadar karıştırılabiliyor işte!Yine de bu karman çormanlık içinden yeni bir hayat çıkarma telaşı var içeride.

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Bu tablo neyin nesi, diyeceksiniz...apar topar büyükannesininyanına yerleşen bir tanıdığımın evhali...Aynısını yapmaya hazırlanan dolu insan var.Hatta geniş evini yabancıya kiralayıp kendine "gelir" yapan ve anne babasının mütevazı evini paylaşmaya başlayan birini de tanıyorum.Çoluklu çocuklu ailelerin halini ise hiç sormayın!Dünyaya bakışları ve gelecek algıları da bir miktar değişecek ister istemez yakın zamanda...

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Niye anlatıyorum bunları?Pandemi günlerindeydik,diye söyleyip yazdığımızda burunkıvıranlar vardı.Onları da geçtim...Değişimi sadece hayatın dijitalleşmesi olarak algılayan dostları da unutmamalı...Oysa gündelik hayatın bütün dokusu hiç çaktırmadan değişmeye zorlanıyor.sandınız...Oysaolacaktı, oldu.Maaşlar ne kadar yükseltilirse yükseltilsin, peşinden koşturup bir türlü yetişemediğimizydı...Hiç hesap etmediğinizydi...Dahası...ydi...Ve daha birçok şey sırasını bekliyor.

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Emlak sorununu çözmek için geniş kitlelerin kira bedeli öder gibi ev sahibi yapılması için projeler üretilmesi güzel.

Çok ihtiyaç var.

Ama şunu anlamak zorundayız...

Genç nüfusu ve evlenip yeni ev açma eğilimi yüksek bir ülkede kiralık ev sıkıntısı, arsız ve fahiş kira bedelleri daha farklı meseleleri de içeriyor.

Sonuçta ne oluyor?

Kimse sosyal medyadaki tatil fotolarına bakıp kendini aldatmasın...

Orta sınıf ruhen ezile ezile aşağıya doğru itiliyor.

Bunun sosyal, siyasal ve kültürel sonuçlarını düşünmek gerek.

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NOT DEFTERİ

Hiç kimse olmamak için herkesleşiyoruz. Ben, birine; biri, başkasına; başkası, yabancıya dönüşüyor. Kimse kendine benzemiyor. (ZEYNEP MERDAN / Kendilik Cesareti)