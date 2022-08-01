Napolyon'un Rusya seferinin en hızlı günleri...Cepheden gelen prens Sergey Volkonski, Çar Aleksandr'ın huzurunda...Çar, askerin moralini soruyor.diyor prens.Halkın halini soruyor Çar..." diyor prens.Ama Çar bu kez aristokratları sorunca, prens sessiz kalıyor, Aleksandr konuşması için zorluyor.Prens Volkonski" diye mırıldanıyor; "Rusya seferleri kazananı dakaybedeni de değiştirir.Onun için yazıma yukarıdaki anekdotla girdim.

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Napolyon zaferlerle başlamıştı, sonu onun için kalıcı bir hüsran ve iktidarının da yıkılışı oldu. (Aynısını Hitler'de gördük!)Batı hayranı olarak yetişen Rus soylu sınıfı hem kendi içinde hem de sade halkın arasında prestijini kaybetti.başladı.Batılı gibi değil, halk gibi giyinmeye başladılar, hatta yukarıda bahsettiğim prens Volkonski köylü kaftanıyla dolaşıyordu.1825'teki Dekabrist isyanını bilen bilir; kendilerini "" olarak tanımlıyorlardı.Yenildiler, Sibirya'ya sürgüne gönderildiler.Affedildiklerinde geri dönmediler; çünkü Rus köylüsü olmanın ve toprakla uğraşmanın hikmetini keşfetmişlerdi.Öyle ya da böyle...1812'den sonra, Fransızca konuşan şıkıdım tipler dağılmış, yerlerini milli kimlik ve farklı bir gelecek tasavvuru almıştı.

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Hitler yıldırım harekatıyla Sovyetler Birliği'nin üzerine yürüdüğünde...ABD ve Birleşik Krallık ellerini ovuşturuyordu.Çünkü Hitler kaybetse deLakin savaş, komünistlerle hiç anlaşamayan halk kesimlerini dahi vatanseverlik çizgisinde birleştirdi, Stalin'i "" olarak kahramanlaştırdı.O kadarla da kalmadı.Avrupa'nın yarısınıkomünizme bıraktılar.İstediklerini elde etmek için 1991'e kadar beklemek zorunda kaldılar.

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Ve düşünerekTabii bir de her Rusya seferinin ardından Batı'nın kendi içinde kökten değişmesi var ki, o da başka yazıya kalsın...