"Maksat iyi vakit geçirmek" diyor."İyi"sini geçtim,, diyorum. Anlamak istemiyor. Anlayamayacak.

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nun bir gün başımıza bela olacağına, şu veya bu biçimde yaygınlaşacağına emindim.Neden?Akışı kesen ölüm parçacıkları...Kelimenin kökenine bakarsak, "pişip katılaşmış" demek.Fazla pişmiş...Zihnimizin düşünce yollarını tıkayan her şey...

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Çok az toplumdavebizdeki kadar canlıve belirleyicidir.Lakin hiç konuşmuyoruz.Bin türlü bahaneyle lafın oraya gelmesini önlüyoruz. Bu yüzleşmeden kaçışımız, bir gün başımızı yakacak...

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Hangi filmdeydi? Yoksa bir romandan mı? Defterime tırnak içine alıp not etmişim ama kaynağını yazmayı unutmuşum.Fakat sarsıcı bir soru:

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Eski defterlerimden birine kaydettiğim bir not daha...Bize Müsaade programını bitirip Eyüp'te çorba içmeye gelmişiz. Gecenin çok geç vakti. İçeride bir berduş oturuyor. Garson onu çıkarmaya çalıştı. Bize de çalımlı bir bakış atan berduş, garsona şöyle dedi:(2015, Aralık ayı)

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Dünyaya, çevremize, başkalarına, çiçeklere, böceklere, şehrin ve tabiatın seslerine kulak kabartmayı unutmak üzereyiz.Varsa yoksa müzik!şöyle bir durup kendimizi dinlemeye bilehalimiz kalmıyor.

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Binlerce yıllık geleneksel ve hikmetli cevap: Eşyaya bağlılığın azaltılmasında...Modern kapitalist cevap: Verili seçenekler arasından seçmek.

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Günümüzü kuran iki büyük güç:Birincisi borçlandırıyor.İkincisi, borcu içsel bir gerçeklik gibi algılatıyor.

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Çok sevdiğim yazar C. Bobin ne güzel anlatır: "Serçelere verebilirsin. Atabilirsin de. Ama süte batırır, yumurtaya bular ve bir tavada pişirip tıpkı çocukluğundaki gibi hoşnutlukla yiyebilirsin."Olabilir mi? Yapabilir miyiz bunu?Tövbe mesela...Ve güzel hatırlamak...