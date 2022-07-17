arıyorum, dedim ya geçen gün...Hani şimdi yaz mevsimiyle aram açık ama özlem bitmiyor; hatıralar kıpırdanıp duruyor diye yazdım ya...Gençliğimin uzun bir bölümü yaz mevsiminin hazlarını reddetmekle geçti; dünyayı kurtaracaktık çünkü...Denizin tuzunun tenimizde kurumasını bekleyerek, akşamları kıyılarda piyasa yaparak oyalanacak vaktimiz olmadığını düşünüyorduk.Ergenlik çağlarım ve gençliğimin bir bölümü deheba olmuştu; yamuk yumuk, harala gürele içinde kaybolup giden birkaç ay, bilirsiniz...Hayır!

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Şafakla beraber yola çıkışlarım...Uzun yoldan gelip kuşluk vakti lavanta ve sabun kokulu tertemiz çarşafların içine uzanıp uyuyakalışlarım...Bahçeye açılan kapıdaki tüllerin arasından süzülüp içeri giren kedinin mırıldanışları...Öğleden sonra dağlardan denize doğru inen kekik kokusu...İkindi tembelliklerim...Ve sıra sıra dizilmiş sarı ampullerin altında akşamın tatlı melankolisi...

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dedim yukarıda, değil mi?Doğrusu benim gençliğimdeUzun yıllar da öyle kaldı.yaşamış olmasalardı, kaç genç bugün tatlı tatlı anardı o yazlarını?Yazlık kokusu diye bir şey de vardı...Küf ve biber kızartması kokusu...Bir okurumun şahane tanımıylave akşam piyasası içinSemt pazarlarının kokusu sonra...Hattanu dahatırlatmıştı okurum.Ah o kokular ve taşıdıkları hatıralar!

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Yazlıkların vedenen olayın bu güzel mevsimeşekil vermesi sosyal kültürümüziçin kilit önemdedir.Yaz,olmamalıydı.Yaz mevsiminin tadının yerini yazlığın tadı(!) almamalıydı.Yaz, kanalizasyon karışmış tedirginliğiyle girilen denizden, hiç bitmeyen ev işlerinden, akşam tavlalarından veolamazdı ama öyle yaptık.En önemlisi de...Şehirlerimizde yazın güzelliklerini tecrübe etme yeteneklerimizi kaybettik.yıllarımızı çaldı götürdü.Yalan mı?