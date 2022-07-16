Bugün bir daha vurgulamak istiyorum...15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, birkaç ay içinde tamamlanacakgirişimiydi...Ve bu girişimin "askerleri" FETÖ'ydü ama beyni'ydı.Şu da aklımızda tutulmalı...ABD ve Almanya'nın o günkü pozisyonlarını terk ettiklerine dair hâlâ açık ifadeleri yok.

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19 Temmuz 2016'da bu köşede şöyle yazmışım, hâlâ önemli buluyorum: "Hiçbir şey diri kalmamızı engellememeli! Fakat kapatmakta geciktiğimiz ve hafife aldığımızgerekiyor. Defterler dedim değil mi? Siz onuolarak anlayın..."

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Bazen rasyonel görünmeyen amavardır.Gayet de iyi işlerler.Mesela bana sorarsanız...Trudeau dün tweet attı ve mRNA aşılarının 0-6 yaş grubu çocuklar için uygulanmasına izin verildiğini açıkladı.

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Benim çocukluğumda zihinlerimize "İcat et de, ne edersen et" fikri zerk edilirdi. İcat demek, bilim demek gibi bir şeydi. O yüzden naylon torbadan akciğer icat ettiğini düşünüp başıboş köpeklere nakleden mahalle arkadaşımız bile olmuştu.Neden o günleri hatırladım? Çünkü günümüzün Çinlilerinde de aynı havayı görüyorum; şimdi deicat etmişler.Bak şimdi! Dondurma sadece tattan ve aromadan ibaret bir şey midir?..Biliyorum, son zamanların nesilleri zaten kaşıkla bile yerinden kaldırılamayan, katı ve erimesi uzun süren dondurmalara alıştırıldılar.Ama ateş bu yahu!

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Yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre edebiyat/sanat kitaplarının baskısı yaklaşık 2 milyon adet azalmış.Tabii çok satan yazarlara falan bir şey olmaz. Olan incelikli kıyı köşe edebi metinlere oluyor; gün ışığına çıkmaları iyice zorlaşacak şu sıra.Yazık! Neden mi?Çünkü