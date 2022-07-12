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HAŞMET BABAOĞLU
Bayram Notları: Anlayın işte!

Bayram Notları: Anlayın işte!

12.07.2022, Salı
Esra Elönü'nün geçen günkü yazısının başlığını gördünüz mü?
"İlk defa gübre çuvalı gören siyah tenli kız."
Hani Haliç metrosunda siyah tenli bir aile ırkçı saldırıya maruz kalmıştı ya, Elönü işte bu olayla ilgi yazmıştı.
Yazının küçük kızı tarif eden satırları beni fena sarstı: "Öyle cennet zeytini gibi parlayan şaşkınlığıyla bakıyor etrafına. Aslında şaşırmıyor, çünkü diyor içinden, burada da kötüler var."
Bu arada İçişleri Bakanı Soylu'nun ırkçı tacize uğrayan aileyi ziyaret edişi de (gençlerin sevdiği deyimle) "kral hareket"ti, belirtmiş olayım.

***

Japonya tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan kişi Şinzo Abe'ydi...
Ansiklopedik bilgi ararsanız, karşınıza Liberal Demokrat Parti çıkacak.
Ama unutmamalı ki, 1997'de kurulup Japon parlamentosu ve bürokrasisi içinde masonik bir yapı oluşturan "ultra-ulusalcı" örgüt Nippon Kaigi'nin üyelerinden biriydi Abe...
Mesela, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası resmi tarihini kabul etmez Nippon Kaigi.
Şinzo Abe, 2006-2020 arasındaki başbakanlığı süresince ABD ne dediyse yapmıştı.
Çünkü fikirler başka, ekonomikhegemonik ilişkilerin gerçeği bambaşka...

***

Medyada öyle bir söylem düzeni kurulmuş ki...
Benim gibi birkaç kişinin köşelerinde sürekli "N'oluyoruz yahu?" diye söylenip durması bir yana bırakılırsa...
Her gün inşasına yeni bir yapı taşı eklenen "yeni dünya düzeni"nin iması bile edilmiyor.
O yüzden de...
Her şey birdenbire(!) başınıza geliyor sanıyorsunuz...
Birdenbire pandemi...
Birdenbire kırmızı ete düşmanlık...
Birdenbire global enflasyon...
Birdenbire iklim patırtısı...

***

Şöyle düşünüyorsunuz...
Aman plastik kullanmamaya dikkat edelim...
Atık çıkarmamaya çalışalım, ne olur!..
Neden?
Çünkü bilim böyle söylüyor...
İyi de, kimse size bunları söyleyen bilim adamlarının şunun da altını ısrarla çizdiğini söylemiyor...
Hayatınız boyunca plastik kullanmasanız, atıklarınızı sürekli geri dönüştürseniz bile; orta boyutlu bir fabrikanın bir günlük atığının engellenmesi kadar çevreye katkınız olmayacak...
E, ne olacak?
Fabrikaları kapatacak mısınız?
Anlayın işte! Bu işte bir tuhaflık var...
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