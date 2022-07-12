Esra Elönü'nün geçen günkü yazısının başlığını gördünüz mü?Hani Haliç metrosunda siyah tenlibir aile ırkçı saldırıya maruz kalmıştı ya,Elönü işte bu olayla ilgi yazmıştı.Yazının küçük kızı tarif eden satırları beni fena sarstı:Bu arada İçişleri Bakanı Soylu'nun ırkçı tacize uğrayan aileyi ziyaret edişi de (gençlerin sevdiği deyimle) "kral hareket"ti, belirtmiş olayım.

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Japonya tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan kişi'ydi...Ansiklopedik bilgi ararsanız, karşınıza Liberal Demokrat Parti çıkacak.Ama unutmamalı ki, 1997'de kurulup Japon parlamentosu ve bürokrasisi içinde masonik bir yapı oluşturan "ultra-ulusalcı" örgüt'nin üyelerinden biriydi Abe...Mesela, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası resmi tarihini kabul etmez Nippon Kaigi.Şinzo Abe, 2006-2020 arasındaki başbakanlığı süresinceyapmıştı.Çünkü fikirler başka,bambaşka...

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Medyada öyle bir söylem düzeni kurulmuş ki...köşelerinde sürekli "N'oluyoruz yahu?" diye söylenip durması bir yana bırakılırsa...Her gün inşasına yeni bir yapı taşı eklenennin iması bile edilmiyor.O yüzden de...Birdenbire pandemi...Birdenbire kırmızı ete düşmanlık...Birdenbire global enflasyon...Birdenbire iklim patırtısı...

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Şöyle düşünüyorsunuz...Neden?Çünkü bilim böyle söylüyor...İyi de, kimse size bunları söyleyen bilim adamlarının şunun da altını ısrarla çizdiğini söylemiyor...Hayatınız boyunca plastik kullanmasanız, atıklarınızı sürekli geri dönüştürseniz bile;çevreye katkınız olmayacak...E, ne olacak?Fabrikaları kapatacak mısınız?