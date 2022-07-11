Öğrenmek için bu kadar az çaba ve oturduğumuz yerden etrafa savurduğumuz tonla soru...Anladınız,ndan bahsediyorum.

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Göstere göstere ve hızla değişiyor dünya...Belirsizlikler içinde ama kökleri sarsarak...Ve "" hırpalayarak değişiyor.Bunu bilmeyen fark etmeyen, yaşamayan var mı?Buna karşı bütün toplumların "" pansumanı da belli:" demenin en ısrarcı hali!Transfer haberleri uçuşuyor yine: Şu takım beşinci yıldızını da transfer etti, bu takım dünya yıldızıyla anlaştı, vs." diye soranlar oluyor.Etkisi böyle geniş ve güçlü bir ""na para verilmez mi?

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Üzerine göçmen meselesinin iyice iltihaplanmasını ekleyin...Böyle sürerse, olay nereye gider?İçimden bir ses "" diyor.Topluluklarıen etkili yolu olduğu kanıtlandı çünkü...Gerçi dün Melih (Altınok) "Bitti gitti, eski günlere dönmek için ne kadar tırmalasalar da rıza üretemezler" diye yazdı.Katılıyorum...Daha doğrusu, katılmak istiyorum.

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Neyse, şu bayramlarda bile hır gürü eksik olmayan, ihtirasları ve hırsları kıpır kıpır "sıradan" hayatlarımıza dönelim..."Duygusal Çeviklik" kitabının yazarı Harvard'lı Psikolog Susan David geçen gün şunu yazdı: "

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Geçen gün belgesel çekiminde konuğu olup Peyami Safa üzerine sohbet ettiğimiz kıymetli romancı Fatih Baha Aydın tavsiye edince, hiç uzatmadan kitapçıya gidip Kerem Eksen'in "" romanını aldım.İyi bir yazarı tanımanın heyecanıyla elimden bırakamadım ve bitirdim.Bütün karmaşasıyla ve kimselere itiraf edilemeyen halleriyle babalık...Baştan sona "" bir anlatı ama bir o kadar da yeni nesil İskandinav filmlerinin gri ve ürpertici havasını taşıyor.Meraklısının dikkatine...Ha, bir şey daha söyleyeyim mi? Aslında bütün çocuklar" olaylara yol açıyorlar; sadece dikkat etmeniz gerekiyor.