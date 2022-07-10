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Haberler Haşmet Babaoğlu Bayram notları: Dönüşte ne olacak?
HAŞMET BABAOĞLU
Bayram notları: Dönüşte ne olacak?

Bayram notları: Dönüşte ne olacak?

10.07.2022, Pazar
Çevremde tatile veya memleketine gitmeyen bir ben kaldım, sanırım. Son kalanlar da bugün gidecekler...
Tam da doğruyu anlatmıyor tabii söylediğim...
Kalanlar çoğunlukta ama ne medyada, ne de zihinsel tasavvurlarımızda "onlar"dan, yani kalanlardan, tatili akıllarından geçirmeyenlerden söz edilir.
Lakin Arife günü Muğla girişinde on beş kilometrelik araç kuyruğu haberini görmezden gelmeyelim.
Benzin istasyonlarında dün gece gördüğüm kuyruk da acayipti. Depoyu dolduran fişe baka baka arabasına doğru yürüyordu.
Demek ki, neymiş?
Ekonomimizin rasyonel olmaktan çok "duygu ağırlıklı tüketim"e dayandığını kabul etmek zorundaymışız...
Büyük çark sadece ihracatla dönmüyor; "sıkıntı" ve "kriz" kabul etmek istemeyen bize özgü kültürel/duygusal bir itici güç de var...

***

Dönüşte ne olacak?
Tatilden döndüklerinde yani...
Daha doğrusu, kredi kartı ekstreleri gelip borçlar belirlendiğinde...
Ne olsun, dilimize vuracak!
Ha bir de...
Borç ne kadar büyürse, çevremiz için o kadar tatsız, o kadar negatif, o kadar egosantrik fertler olacağız.
Çünkü borç insanın karakterini çeker, büzer, daraltır. Hele orta sınıf insanının...

***

Bali'de düzenlenen G20 toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı'nın sert ve horlayıcı bir tavırla konuşmasını Avrupa Dışişleri Bakanları hoş bulmamışlar. Brüksel'deki ABD lobisinin şefi Joseph Borrell demiş ki; "Lavrov pek de saygılı olmayan bir üslup kullandı."
Gülünç müsünüz kardeşim!
Nasıl bir üslup kullanacaktı karşınızda?
Ne bekliyordunuz?

***

Aklıma geldi...
Senden yardım istemeyen yardım etmekte ısrar niyedir? Yardımına ihtiyacı olanları ara...
Ha bir de ortalık sevimli sosyopat kaynıyor.
Onlara yardım etmek ne demek, önce bir dur, düşün.

***

Yukarıdaki notuma şunu da ekleyebilirim...
Yakınındaki biri sevmeyi/sevilmeyi beceremiyorsa ya da sen bunun yolunu bulamadıysan, tepinip durma!
Hem belki sana ihtiyacı yoktur.

***

Elon Musk, Twitter'la yaptığı satış sözleşmesini feshetti geçen gün. Yani "küreselci merkez" ne yaptı, etti, kalesini korudu; surda gedik açılmasına müsaade etmedi.
Aklımda şu soru var...
Bu olay Musk için bir "hizaya sokuluş"un ilk adımı olabilir mi, yoksa yeni bir medya platformuna mı kapı açar?
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