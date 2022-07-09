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Haberler Haşmet Babaoğlu Bayram Notları: Gördünüz mü? Görmediniz!
HAŞMET BABAOĞLU
Bayram Notları: Gördünüz mü? Görmediniz!

Bayram Notları: Gördünüz mü? Görmediniz!

09.07.2022, Cumartesi
Bilseniz, içinizden kocaman bir "yuh!" çekerdiniz; "Ne oluyoruz yahu?" diye söylenirdiniz...
Ama bilmiyorsunuz.
Bildirilmiyor bu haberler...
Ortalıkta görünmüyorlar...
Birleşmiş Milletler'in resmi sayfasına konup sonra apar topar kaldırılan "Açlığın Dünyaya Faydaları" başlıklı makaleden söz ediyorum.
"Dünyada Açlığı Bitirmek" ve "Açlık Sorununa Dikkat" gibi kitapların yazarı George Kent ironik bir dille yoksulluğun, kıtlığın ve açlığın global ekonomik sistemin ürünü olduğunu ve sistemin insanların aç kalması üzerinden ekmek yediğini anlatmak istemişti.
Yazıdaki vurgusu şuydu: "Kimse aç insan kadar çok ve gayretli çalışmaz!" BM bu şok çıkıştan hoşlanmadı tabii ve yazı buhar oldu.
Şimdi onun yerine koyulan haberi okuyorsunuz: "BM, önümüzdeki iki yıl içinde açlığın büyüme tehlikesine karşı devletleri uyardı."

***

Bayram bayram yazdıklarıma bak!
Ama dünya artık böyle işte!
Hani Hollanda polisi otobandaki ördek sürüsünü görünce yolu kapatmış, ördeklere kılavuzluk yapmıştı ya...
Hani bütün dünya bu görüntülere bayılmıştı ya...
Dün aynı polisin, çiftliklerinin kapatılma kararını protesto eden çiftçilere silah çektiğini; "Hayvancılık sürsün, et üretimine devam edelim" diyerek miting yapan kadınlı erkekli kalabalığa kafa göz daldığını gördük...
Pardon görmemişsinizdir!
Çünkü bütün dünyada ana akım medyalar bu protestolarla ilgilenmiyor.
Zaten "et" denilince de artık neredeyse hepsinin aklına "yapay et" geliyor.

***

Dünkü "işyerinde zorbalık" üzerine yazıma bir okurumdan şu not geldi:
"Bu sorun, ülkemizdeki bütün olumlu gelişmelerin katilidir."
Yüzde yüz...
Fakat bu meselenin hakkıyla üzerinde duracak halimiz var mı, emin değilim.

***

Çocuklar ve bayram hediyesi...
Bayramların belki en güzel yanı...
Lakin bu noktada da gelip tıkandık.
Bir grup çocuk var ki, mesele hediyeyse, her günü bayram! Bir grup çocuk da var ki, yoksunluğu hediyelerle geçecek gibi değil...
Şunu kafamıza çakmamız gerek; gerçek hediye, dolu dolu sevgi ve şefkattir.
Onlar olmadığında; sevgi aile içinde üstünkörü ve hızla gelip geçen bir şeyse, hangi bayramlık bayram yaptırır?

***

Kıymetli okurlarım...
Hac Bayramı'nızı tebrik ediyorum...
İnşallah bu bayram yurdumuza sükûnet ve aklıselim, evlerimize de bereket getirir.
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