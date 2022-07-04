etkili işbirliği ve ellerinden gelenkolaylığı göstermeyi iki ülke teminat altınaalır..."Bildirinin altındaki imzaları merak mıettiniz?Birleşik Krallık (İngiltere) ve Türkiye Cumhuriyeti...

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Bir dakika, hemen heyecan yapmayın!Yeni değil bu.Ama yenisi görsek şaşar mıyız, ayrı hikaye.Peki niye buraya koydum?Unutmayın, Mayıs 1939 Nazi Almanya'sının göstere göstere bir büyük savaşa yürüdüğü dönemdir.Büyük savaş üç buçuk ay sonra Alman ordularının Polonya'ya girmesiyle başlamıştı.Bu mutabakat metninin ardından gelen işte o bakımdan önemli...

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Malum, Eylül 1938'den beri Hatay artık garantörü Türkiye ve Fransa olan bağımsız bir devletti.Ve sonunda Fransızlar, İngilizler'in de baskısına uyarak'da Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasına ilişkin anlaşmayı onayladılar.Yani...Savaşın eşiğinde, üstelik Mussolini, Akdeniz'de tehlikeli işlere kalkışma planları yaparkençok faydalı olacağı düşünülmüştü.İşin bu yanı tabiiAma hep hamasetle de olmaz ki!

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Bu olayı köşeme taşımamın birkaç nedeni var...Birincisini sürekli okurlarım anlamıştır.Ne zaman ki, devletler arasında karmaşıkyoğunlaşmaya başlar...İşte o zaman duruma uyanmak gerekir...

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İkinci nedene gelince...

Son zamanlarda bir takım "Lozan hayranı tarihçiler" türedi; sosyal medyada falan Türkiye sevdalısı geçiniyorlar.

Ama soru basit...

Kardeşim madem Lozan çok iyiydi...

Musul'u, Batı Trakya fecaatini hiç konu etmiyorum...

Ama Hatay'ı niye dışarıda bırakmıştık?

Neden yurda dönüşü bir dünya savaşı arefesinin diplomatik danslarına bağlı kaldı?

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NOT DEFTERİ



Fedakarlık ve feragat gibi vazifeden üstün hareketler istenen işlerde ve zamanlarda iltimas ve imtiyaz ne kadar ne zararlı olabilir? (FALİH RIFKI ATAY / Zeytindağı)