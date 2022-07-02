Hadi bakalım, alın oyalanın! Büyük gazetelerimiz de haberi veriyor:mali işlerinden sorumlu Sir Michael Stevens,demiş. Prens William'ın gezilerinin parası, gelin hanım Kate Middleton'un 32 bin pound'luk elbisesi falan... Bu iş böyle yürüyemezmiş! Şimdi orta sınıflar bu haberleri okur, bir saatliğine falan kendi kredi kartı borçlarını unuturlar mı? Ne kadar eski bir medyatik oyalanma modeli, değil mi? Oysa orta sınıfların çöküş hikâyesi ve hızı pek yeni...

***

Ama bir dakika!.. Güney Kore otomobil üreticileri yeni modellerinin dünya tanıtımını yapmaya başlamışlar, hepsi çok ilgi görüyormuş tüketicilerden... Dalga mı geçiyorsunuz yahu?

***

Ben yukarıdaki notlarımı ekrana aktarırken bir ekonomi kanalına bağlanan sanayicimiz,diyordu. Aynı kişi büyük ihtimalle biz bunları 2020-21'de yazıp çizerken içindendiye geçiriyordu.

***

vefat etti ve aynı hastalık nüksetti:diye tanıtıyorlar genç kuşaklara... Alain Delon'u doğru düzgün tanıyan kaldı mı, o ayrı hikâye; lakinBir yabancıya benzetmeden değer veremiyor muyuz? Hem bütün hikâye yakışıklılıktan ibaret olabilir mi? Cüneyt Arkın, hem aktörlüğe başlamadan öncesiyle, hem de aktörlük dönemiylekahramanıdır. Çalımlı duruşuyla da, kendisiyle hafiften dalgasını geçen oyunculuğuyla da benzersizdi. Allah rahmet eylesin!

***

Bir fast-food olarak balık... Bunun en iyi örneklerinden biri Çanakkale çarşı içindekidir. Olur ya, yolunuz Çanakkale'den geçerse ve fazla vaktiniz yoksa, hemen bu küçük dükkânı bulun vesöyleyin. Yanına da turşu suyu... Bayılacaksınız.

***

Kırmızı kapya biberin fiyatı nihayet biraz indi. Güzel. Balkondaki biberlerim henüz çıkmadı ama piyasada şahane biberler var. Yağsız hava fritözünde şahane oluyorlar. Yaz asıl şimdi hoş geldi, safalar getirdi. Artık deniz, güneş falan ilgilenmiyorum amaolmadan olmaz.