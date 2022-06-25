Arkadaşlar arasında birbirine komik videolar göndermek pek gözde şu sıralarda, malum. Ben çoğuna katlanamıyorum. Hele Tiktok videolarına hiç!.. Ama bazenonlara hiç itirazım yok!. Geçen hafta tam böyle "kült" bir sahne görünce dönüp dönüp izledim... Ana muhalefet lideri, gazetecilere "Verin görevi, biz yapalım; helikopter de getirelim" açıklaması yaparken yukarıdan yangın söndürme helikopteri patırtıyla geçiyor.Harika bir sahne.

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diyor, hafiften böbürlenerek. "Eyvah!" diyorum gülerek; "şimdi etrafınla savaşmaya başlarsın!" ( Eski bir pazar notum. Hâlâ geçerli...)

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Bir güne dört, beş "DSÖ'yü korkutan gelişme", "Yeni salgın tehlikesi" başlıklı haberler sıkıştırılıyor. Belli ki, bu korku kitlelerin yenihaline geldi. Bağımlılık oranı sanılandan daha yüksek.

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Kurguolduğu apaçıkin; kıytırıkuçuklukların veBrezilya'dan bütündünyaya lanse edilen şu haber mesela:37 yaşındaki kadın evde kalmaktanşikâyet edince annesi ona bezdenkoca yapmış, 250 kişinin katıldığı şatafatlıbir düğün töreniyle evlenmişler.Olay sevildi ve yeni bir hikâye pişirildi.Kadın hamile(!) kaldı,ve 35 dakika sürenbir doğumlaYok daha neler, diyeceksiniz.Buna karşı Meirivone Rocha adındakikadın şu açıklamayı yapıyor: "Plasentasıvısı, göbek kordonu ve kan her şeyigerçek kıldı." Buyrun bakalım! Oyunarzusu gerçekliği yarıp geçiyor, uluslararasıajanslar da buna bayılıyor. Pes!

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Artık böyle... Plastik sanatlar artık tek bir anlama geliyor: Zengin eğlencesi ve Instagram'da çekici fotoğraf... Gerisi dar alanda kısa paslaşmalar...

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KISA BİR ARA

Sevgili okurlar, kısa bir süre için bana müsaade... Birkaç gün yazı masasına oturmadan durup hayata ve dünyaya bakmak istiyorum. Perşembe günü görüşürüz.