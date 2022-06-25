25 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi Notları: Dar alanda kısa paslaşmalar
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi Notları: Dar alanda kısa paslaşmalar

Cumartesi Notları: Dar alanda kısa paslaşmalar

25.06.2022, Cumartesi
Arkadaşlar arasında birbirine komik videolar göndermek pek gözde şu sıralarda, malum. Ben çoğuna katlanamıyorum. Hele Tiktok videolarına hiç!.. Ama bazen eski Yeşilçam komedilerinden kesilmiş sahneler oluyor, onlara hiç itirazım yok!. Geçen hafta tam böyle "kült" bir sahne görünce dönüp dönüp izledim... Ana muhalefet lideri, gazetecilere "Verin görevi, biz yapalım; helikopter de getirelim" açıklaması yaparken yukarıdan yangın söndürme helikopteri patırtıyla geçiyor. Lider kendini kaptırmış halde konuşmaya devam ederken arkasındaki başlar yukarı çevriliyor ve ağır çekim halinde helikopteri takip ediyorlar... Harika bir sahne.

***

"Kendimle barıştım" diyor, hafiften böbürlenerek. "Eyvah!" diyorum gülerek; "şimdi etrafınla savaşmaya başlarsın!" ( Eski bir pazar notum. Hâlâ geçerli...)

***

Bir güne dört, beş "DSÖ'yü korkutan gelişme", "Yeni salgın tehlikesi" başlıklı haberler sıkıştırılıyor. Belli ki, bu korku kitlelerin yeni "uyarıcısı" haline geldi. Bağımlılık oranı sanılandan daha yüksek.

***

"Medyasfer"deki en ürkütücü olay ne biliyor musunuz? Kurgu olduğu apaçık "delilikler"in; kıytırık uçuklukların ve çocuksu zihnin ünlendirilmesi... Brezilya'dan bütün dünyaya lanse edilen şu haber mesela: 37 yaşındaki kadın evde kalmaktan şikâyet edince annesi ona bezden koca yapmış, 250 kişinin katıldığı şatafatlı bir düğün töreniyle evlenmişler. Olay sevildi ve yeni bir hikâye pişirildi. Kadın hamile(!) kaldı, internetten canlı yayınlanan ve 35 dakika süren bir doğumla "dünyaya bir bez bebek getirdi". Yok daha neler, diyeceksiniz. Buna karşı Meirivone Rocha adındaki kadın şu açıklamayı yapıyor: "Plasenta sıvısı, göbek kordonu ve kan her şeyi gerçek kıldı." Buyrun bakalım! Oyun arzusu gerçekliği yarıp geçiyor, uluslararası ajanslar da buna bayılıyor. Pes! Lakin korkarım ki, bu şizofrenik işlerin sonu gelmeyecek ve sonunda kolektif zihnimiz, gerçeklik algımız paramparça edilecek.

***

Artık böyle... Plastik sanatlar artık tek bir anlama geliyor: Zengin eğlencesi ve Instagram'da çekici fotoğraf... Gerisi dar alanda kısa paslaşmalar...

***


KISA BİR ARA
Sevgili okurlar, kısa bir süre için bana müsaade... Birkaç gün yazı masasına oturmadan durup hayata ve dünyaya bakmak istiyorum. Perşembe günü görüşürüz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hava cıva 24.06.2022 Cuma
Büyük savaş 23.06.2022 Perşembe
Uçuşan tüller, makarna, saksıdaki fesleğen... 21.06.2022 Salı
İngiltere ‘cin’i seviyor 20.06.2022 Pazartesi
Unutmuşlar... 19.06.2022 Pazar
Cumartesi Notları: Detay değil hiçbiri... 18.06.2022 Cumartesi
Herkes futbolsever olsa, kriz kafada biter! 17.06.2022 Cuma
Vakit geldi mi? 16.06.2022 Perşembe
Evde mi kalmalı! 14.06.2022 Salı
Yunanistan’a değil arkasında durana bak! 13.06.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA