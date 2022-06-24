Bir ekonomi kanalında ekrana çıkmadan önce...Veya şık beylerin ve hanımefendilerin toplaştıkları iş dünyası konferanslarında kürsüye çıkarken...İçlerinden şöyle mi geçiriyorlar acaba?Bilemiyorum...Ama sonuç hep aynı...Bu üçünü aynı konuşma içinde kullandınız mı, havanız bir milyon!

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Bu kelimeyi ne zaman işitsem, gülüyorum.Bazıları "buluş/icat" anlamına kullanıyor ama iş/ekonomi/ sosyal hayat çerçevesinde daha çokanlamına geliyor.Sakın Türkçeleştirmeye falan çalışmayın!Çünkündan eski taseski hamam çıkıyorsunuz ya,Türkçesini kullanırsanız, kafalardaistifham oluşur."İnovasyon" deyince bir yaldız çekilip

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Son aylarda bunu kullanmayanı şirketler dünyasında dövüyorlar mı, ne!Bakıyorum, ekrana çıkan şirket yöneticisi üç cümlede bir "yaptıkları işin ekosistemine dikkat etme"ye getiriyor lafı.Tabii söyleşi sırasında şirketin birolduğu ortaya çıkıyor, iş gülünçleşiyor.Zaten ülkemizdeki şirketlerin yüzde 96'sı aile şirketi...Yani bir tür akvaryum...Kalkıp okyanustan bahseder gibi allayıp pullamanın ne âlemi var; takıyorsun havalandırma borusunu, çalıştırıyorsun motoru, idare ediyor işte!

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Olmayacak duaya amin...Öyle bir şey...Bu terimi ciddi bir ortamda işittiğim anda mideme kramp saplanıyor;Ama havası güçlü...Dünyada dönen dolabın farkında olduğunuzu hissettiriyorsunuz sizi dinleyenlere...

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Anlayacağınız...

Kelimeler, kavramlar, terimler sahnede resmigeçit yapıyorlar...

Spotlar sadece onları aydınlatıyor.

Gerçekler nerede?

Sahnenin ardında, karanlıktalar...

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NOT DEFTERİ

Tekno kapitalizm kendi önceliklerini mutlak zorunluluk haline getirdiğinde özgürlük ve iradeden geriye ne kalır? Medya şirketleri dikkatin her anını içine çekip öğüttükten sonra özgür düşünceden geriye ne kalır? (FRANCO "Bifo" BERARDI / Üçüncü Bilinçdışı)