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Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi Notları: Detay değil hiçbiri...
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi Notları: Detay değil hiçbiri...

Cumartesi Notları: Detay değil hiçbiri...

18.06.2022, Cumartesi
Komik ve hazin... Kiev'de Yuri Gagarin Caddesi varmış. Normal! Çünkü Sovyet kozmonotu Gagarin, 12 Nisan 1961'de uzaya çıkan ilk insan. Ukrayna da eski bir Sovyet cumhuriyetiydi. Şimdi Kiev Belediyesi caddenin ismini değiştiriyormuş. Eh, yıllardır Neo-Nazi milislerin serbestçe örgütlendiği Ukrayna'nın Sovyet tarihine de sırtını dönmesi anlaşılır. Lakin, caddeye verilecek yeni ismi biliyor musunuz? Kiev Belediyesi'nin oluşturduğu komisyon, caddenin yeni adı Neil Armstrong olsun istemiş... Detay sandığınız şeyler esasa dair ne çok şey anlatıyor, değil mi?

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Bir savaş oyunu oynanıyor, olan sıradan insanlara oluyor! Bakın, ne oldu? Savaşın tuhaflığından şüpheye düşmeyelim diye Almanya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İtalya Başbakanı trenle Kiev'e gittiler. Yani oyunun mizansenini iyice geçen yüzyılın iki büyük savaş dönemine benzetmeyi seçtiler. Sembolik yoğunlaştırma... Savaşın büyütülmek istendiğine dair bir işaretleştirme... Anlayacağınız, Netflix'te İkinci Dünya Savaşı belgeseli izler gibi bir atmosfer kurgulanmış. Yuttuk mu? Çaresiziz. Yutmayana sansür geliyor sosyal medyada.

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Kanlıca'da çay bahçesinde oturuyorum. Arkamızdaki cami avlusunda ikindi namazında kaldırılacak cenazenin kalabalığı var. Yanımdan bir genç kız ile annesi geçiyor. Kız annesine nasıl söyleniyor, tahmin edemezsiniz: "Dolu kafe varken beni buraya getirdin, cenaze mi kaldıracağız şimdi?" Hiç farkında değil ki, bu çay bahçesinde tam da o yüzden "hayat" var!

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İşyerleri, sosyal medya, sohbetler... Hepsinde sürekli başkalarına yönelik olumsuz dikkat, sürekli birilerini düşmanlaştırma... Niye? Dönüp kendimize bakmaya, kendi tavırlarımızı sınamaya vaktimiz olmasın diye mi?

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Youtube'daki yemek videoları ve yemek fenomenlerini izleyenler artık ipin ucunu kaçırdılar. Niye izleyenleri sorumlu tutuyorum. Çünkü bu uyduruk kaydırık tarifler izleyici buldukları için yayılıyorlar. Doğru düzgün yemek yapan kalmadı gibi bir şey. Geçen gün baktım, kuru ekmek lokmalarının üzerine çırpılmış yumurta ve peynir döküp bunu "şahane bir börek tarifi" olarak sunan video 1 milyon 443 bin kez izlenmiş. Pes! Piyasadan "kaşar peyniri" sanılan yüzde 75'i yağ olan eritme peynirlerini çek, Youtube tariflerinin yarısı çöker.
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