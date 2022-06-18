Komik ve hazin...Normal! Çünkü Sovyet kozmonotuGagarin, 12 Nisan 1961'deuzaya çıkan ilk insan. Ukrayna da eskibir Sovyet cumhuriyetiydi. Şimdi KievBelediyesi caddenin ismini değiştiriyormuş.Eh, yıllardır Neo-Nazi milislerinserbestçe örgütlendiği Ukrayna'nınSovyet tarihine de sırtını dönmesi anlaşılır.Lakin, caddeye verilecek yeni ismibiliyor musunuz?Detay sandığınız şeyleresasa dair ne çok şey anlatıyor, değilmi?

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Bakın, ne oldu? Savaşın tuhaflığındanşüpheye düşmeyelim diye AlmanyaBaşbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı veİtalya Başbakanı trenle Kiev'e gittiler.Yani oyunun mizansenini iyice geçenyüzyılın iki büyük savaş dönemine benzetmeyiseçtiler.Anlayacağınız,kurgulanmış. Yuttuk mu?Çaresiziz. Yutmayana sansür geliyorsosyal medyada.

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Kanlıca'da çay bahçesinde oturuyorum. Arkamızdaki cami avlusunda ikindi namazında kaldırılacak cenazenin kalabalığı var. Yanımdan bir genç kız ile annesi geçiyor. Kız annesine nasıl söyleniyor, tahmin edemezsiniz:Hiç farkında değil ki, bu çay bahçesinde tam da o yüzden "hayat" var!

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İşyerleri, sosyal medya, sohbetler...Niye? Dönüp kendimize bakmaya, kendi tavırlarımızı sınamaya vaktimiz olmasın diye mi?

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Youtube'daki yemek videoları ve yemek fenomenlerini izleyenler artık ipin ucunu kaçırdılar. Niye izleyenleri sorumlu tutuyorum. Çünküizleyici buldukları için yayılıyorlar. Doğru düzgün yemek yapan kalmadı gibi bir şey. Geçen gün baktım, kuru ekmek lokmalarının üzerine çırpılmış yumurta ve peynir döküp bunuolarak sunan video 1 milyon 443 bin kez izlenmiş. Pes! Piyasadan "kaşar peyniri" sanılan yüzde 75'i yağ olan eritme peynirlerini çek, Youtube tariflerinin yarısı çöker.