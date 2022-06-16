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HAŞMET BABAOĞLU
Vakit geldi mi?

Vakit geldi mi?

16.06.2022, Perşembe
Biz 6'lı masayla...
Dünya da "savaş makineleri" ve diplomasi haberleriyle oyalanırken...
Yeni Dünya Düzeni tasarımcıları sert çizgilerinden taviz vermeden ilerliyorlar.
ABD Başkanı Biden'ın iklim konuları danışmanı Gina McCarthy demiş ki...
"Sosyal medyada 'temiz enerji'yi eleştirenlere sansür gelmeli. Dijital teknoloji şirketlerinden daha yüksek iklim hassasiyeti bekliyorum!" Şimdi demişsinizdir ki, pes artık!
İyi de...
İklim konusunda hassas olmayan ve örtülü veya açık biçimde sansür uygulamayan sosyal medya/iletişim şirketi var mı? Yok!

***

Bir dakika!
İklim aldatmacasını çok konuştuk, konuşuyoruz, konuşacağız.
Bugün değinmek istediğim şey şu...
Üzgünüm ama...
Masum dijital iletişim ve tarafsız bir sosyal medya yok!
İnternet üzerinden alışveriş yaparken ne kadar özgürseniz, dijital paylaşım sırasında da o kadar özgürsünüz...
Nihayet anlıyoruz ki...
Dijital teknoloji bizatihi "sansür iktidarı" üzerine inşa edilmiştir.
Sansür, neyi yasakladığından ibaret bir uygulama değildir, sansürü asıl belirleyen neye izin verildiği, neyin şiddetle teşvik edildiğidir.

***

Biliyorum, iyi niyetli fakat fena halde eskide kalmış kimi yazarlarımız var...
Hâlâ "Dijital iletişimin iyisi de var, kötüsü de" diye cümleler kuruyorlar; "dijital insan"ın biraz çabayla iyiye yorulabileceğine inanıyorlar.
Ne aldanış!
Oysa günümüz kapitalizmi dijital teknoloji yoluyla bizi "algoritmaların insanı" haline getirdi ve zihnimizi parmağında oynatıyor.
Ama asıl fenası, davranışlarımızı da belirliyor.
("Algoritma nedir" konusunu da ben anlatmayayım, küçücük bir köşem var nihayetinde.)

***

Ama daha basit bir tuzağa dikkatinizi çekmek isterim...
"Medyasfer" bir kez ele geçirildiyse...
Kalkıp iklim şamatasına sosyal medyada itiraz etmenizin pek kıymeti harbiyesi yoktur, hatta şık görünür ve dedikodu seviyesinde tutulan pembe eleştiriler sisteme güç katar.
Gina McCarthy bunu anlayamamış olabilir mi?
Belki...
Ya da daha kötü bir ihtimal söz konusu...
Yoksa açık totalitarizme geçiş için iklimin bir kaldıraç olarak kullanılma vakti geldi mi?

***


NOT DEFTERİ
Son dönemlerde sağlıklı ömür dileklerimizde bir vurgu değişimi dikkat çekiyor. "Hayır"dan ziyade "sağlık"ta yoğunlaşıyor temennilerimiz, dualarımız ve ilgimiz. (NAZİFE ŞİŞMAN / Yeni İnsan)

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