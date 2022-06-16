Biz 6'lı masayla...Dünya da "savaş makineleri" ve diplomasi haberleriyle oyalanırken...ABD Başkanı Biden'ın iklim konuları danışmanıdemiş ki...Şimdi demişsinizdir ki, pesartık!İyi de...İklim konusunda hassas olmayan ve örtülü veya açık biçimde sansür uygulamayan sosyal medya/iletişim şirketi var mı? Yok!

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Bir dakika!İklim aldatmacasını çok konuştuk, konuşuyoruz, konuşacağız.Bugün değinmek istediğim şey şu...Üzgünüm ama...İnternet üzerinden alışveriş yaparken ne kadar özgürseniz, dijital paylaşım sırasında da o kadar özgürsünüz...Nihayet anlıyoruz ki...Sansür, neyi yasakladığından ibaret bir uygulama değildir,

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Biliyorum, iyi niyetli fakat fena halde eskide kalmış kimi yazarlarımız var...Hâlâdiyecümleler kuruyorlar; "dijitalinsan"ın biraz çabayla iyiyeyorulabileceğineinanıyorlar.Ne aldanış!Oysa günümüz kapitalizmi dijital teknoloji yoluyla bizihaline getirdi ve zihnimizi parmağında oynatıyor.Ama asıl fenası, davranışlarımızı da belirliyor.("Algoritma nedir" konusunu da ben anlatmayayım, küçücük bir köşem var nihayetinde.)

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Ama daha basit bir tuzağa dikkatinizi çekmek isterim...

"Medyasfer" bir kez ele geçirildiyse...

Kalkıp iklim şamatasına sosyal medyada itiraz etmenizin pek kıymeti harbiyesi yoktur, hatta şık görünür ve dedikodu seviyesinde tutulan pembe eleştiriler sisteme güç katar.

Gina McCarthy bunu anlayamamış olabilir mi?

Belki...

Ya da daha kötü bir ihtimal söz konusu...

Yoksa açık totalitarizme geçiş için iklimin bir kaldıraç olarak kullanılma vakti geldi mi?

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NOT DEFTERİ

Son dönemlerde sağlıklı ömür dileklerimizde bir vurgu değişimi dikkat çekiyor. "Hayır"dan ziyade "sağlık"ta yoğunlaşıyor temennilerimiz, dualarımız ve ilgimiz. (NAZİFE ŞİŞMAN / Yeni İnsan)