Mahalle arasındaki apartmanların önünden çarşıya gidiyorum...Baktım...İki oğlan kan ter içinde dört adım öteden çembere top atmaya çalışıyor.Biri ötekine pek de inanmadan ve babasının ses tonunu taklit ederek diyor ki:Ama arkadaşı kaşlarını düşürmüş, ha ağladı ha ağlayacak...Belli ki, top bir türlü o çemberden içeri girmemiş.Her oyununyarışına döndüğüçağının çocuğu nihayetinde...

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Ben gençken konu ne zaman spora, yarışa, oyuna gelse...Aramızdan bir "okumuş" derhal hemen antropolojik bilgiçlikle şu hikâyeyi anlatırdı.Bir kabile varmış...Gençler boş zamanlarda ve törenlerde iki takım oluşturur, futbola benzer bir oyun oynarlarmış.Ama nasıl?Oyun eşitsizlik halinde başlar, karşılıklı goller atılır ve eşitlik haline ulaşıncaya kadar sürdürülürmüş.Bu hikâyeyi her seferinde severek dinlerdik.Niye?Çünküiyi gelirdi.Tabii hiçbirimizin aklına öyle oynamak gelmezdi.Hadi canım, öyle şey mi olurmuş, derdik.Ama bir düşünün...

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Hepsini geçtim...Küçük çocukların oyunları bile TV yarışması gibi iddialı...oynayanlarıizleyin,göreceksinizki, muazzambir kazanma iştahı hükümsürer bu oyunlarda;halleriyani...Günümüzde spor dediğimiz şey de zaten bu duyguları yenilir yutulur kılmaktan ibaret değil mi?Ama koca koca insanlar çıkıpdemekten usanmazlar; madalya törenlerinde altın kürsüsünden gözlerini ayırmadıkları için de bu yalan sürer gider.Geçmişte çok yazdım...Malum, bir de "Kazanmak değil, katılmak önemli" palavrası var.Olimpiyatların yüce(!) düsturu...Olacak şey mi?Anlayacağınız,bukonuda...

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Mahalle potasına basket atmaktan nerelere geldim...İyisi mi, şu noktayı vurgulayıp yazıyı kapatayım...Psikanalistler oyun oynama arzumuzdaizlerini bulurlar.Yani en güzel oyunun içinde bile birvar, aklınızda bulunsun!