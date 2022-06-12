12 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Oyun
HAŞMET BABAOĞLU
Oyun

Oyun

12.06.2022, Pazar
Mahalle arasındaki apartmanların önünden çarşıya gidiyorum...
Baktım...
Bir duvara basket potasına benzer çember yerleştirmişler.
İki oğlan kan ter içinde dört adım öteden çembere top atmaya çalışıyor.
Biri ötekine pek de inanmadan ve babasının ses tonunu taklit ederek diyor ki: "Oğlum, ne büyütüyorsun, oyun bu, kazanmak var, kaybetmek var!"
Ama arkadaşı kaşlarını düşürmüş, ha ağladı ha ağlayacak...
Belli ki, top bir türlü o çemberden içeri girmemiş.
Her oyunun "hayatta kalma" yarışına döndüğü "survivor" çağının çocuğu nihayetinde...

***

Ben gençken konu ne zaman spora, yarışa, oyuna gelse...
Aramızdan bir "okumuş" derhal hemen antropolojik bilgiçlikle şu hikâyeyi anlatırdı.
Bir kabile varmış...
Gençler boş zamanlarda ve törenlerde iki takım oluşturur, futbola benzer bir oyun oynarlarmış.
Ama nasıl?
Oyun eşitsizlik halinde başlar, karşılıklı goller atılır ve eşitlik haline ulaşıncaya kadar sürdürülürmüş.
Bu hikâyeyi her seferinde severek dinlerdik.
Niye?
Çünkü oyunun saf halini; kimsenin kimseyi ezmeden büzmeden oynanıp bitirilebileceğini bilmek iyi gelirdi.
Tabii hiçbirimizin aklına öyle oynamak gelmezdi.
Hadi canım, öyle şey mi olurmuş, derdik.
Ama bir düşünün...
Modern insan kendisiyle bile hırs içinde yarışan insan!

***

Hepsini geçtim...
Küçük çocukların oyunları bile TV yarışması gibi iddialı...
Evcilik, doktorculuk, dükkâncılık oynayanları izleyin, göreceksiniz ki, muazzam bir kazanma iştahı hüküm sürer bu oyunlarda; "aldım, verdim, ben seni yendim" halleri yani...
Günümüzde spor dediğimiz şey de zaten bu duyguları yenilir yutulur kılmaktan ibaret değil mi?
Ama koca koca insanlar çıkıp "Spor, barıştır, kardeşliktir" demekten usanmazlar; madalya törenlerinde altın kürsüsünden gözlerini ayırmadıkları için de bu yalan sürer gider.
Geçmişte çok yazdım...
Malum, bir de "Kazanmak değil, katılmak önemli" palavrası var.
Olimpiyatların yüce(!) düsturu...
E, madem öyle, kazanmayı kaldırın, deseniz...
Olacak şey mi?
Anlayacağınız, müthiş samimi biçimde samimiyetsiziz bu konuda...

***

Mahalle potasına basket atmaktan nerelere geldim...
İyisi mi, şu noktayı vurgulayıp yazıyı kapatayım...
Psikanalistler oyun oynama arzumuzda minicikliğimizdeki tuvalet terbiyesi döneminin izlerini bulurlar.
Yani en güzel oyunun içinde bile bir "kaka" var, aklınızda bulunsun!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Cumartesi Notları: Ne dünya ama!.. 11.06.2022 Cumartesi
Bir asır önce... 10.06.2022 Cuma
Et tadı 09.06.2022 Perşembe
Geliyorlar... 07.06.2022 Salı
Bir Ukrayna yeter mi? 06.06.2022 Pazartesi
‘Sonumuz ne olacak?’ 05.06.2022 Pazar
Cumartesi Notları: Zihnimizi çoktan çaldılar! 04.06.2022 Cumartesi
ABD ve Yunanistan ne iş çeviriyor? 03.06.2022 Cuma
Anlasak iyi olurdu 02.06.2022 Perşembe
Bu tayfayı savaş kesmez! 31.05.2022 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA