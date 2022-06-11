'nin haki renkli, terli ve militer havalı tişörtü, haki renkli spor ayakkabıları (sırf bu yüzden kendi saucony'lerimi giymiyorum), kirli sakalı, boş sokaklarda yaptığı yürüyüşler, vd. Savaş uzadıkça kamuoyunun bunlara gösterdiği ilgi zayıfladı. Bu konuyu hafife almayın! Batı desteklediği siyasileri önce popstar haline getiriyor, sonra sıraye gelince, işler karışıyor. Nitekim, Zelenski için de sıra ciddi sorulara geldi.diye soruluyordu, sonunda İsrail ve Rus kaynakları cevabı verdiler:Zelenski'nin ebeveynlerinin komşuları da Ukraynalı meşhur oligark'nin ailesiymiş... Bir diğer meşhur fakat Rus oligark olan(İzmir, Çeşme ahalisi iyi tanır!) da pek yakınlarında oturuyormuş. Ne dünya ama!..

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Sade insan ciddi ekonomik sıkıntılar içinde. Enflasyon çok ciddi boyutta. AmaDemek ki, yeni yasa da bu "çılgınlığı" önleyemeyecek. Ya da sektör medyada öyle bir hava estiriyor. Üstelik yöneticiler çıkıp "Borcumuzu affettirdik, ertelettik, böldük" türünden açıklamalar yapmaktan da çekinmiyor. Ben de soruyorum: Bu nasıl iş?

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Amerikalılar âlem adamlar... Oturup çalışmışlar ve 2022'nin ikinci yarısında ortaya çıkacaktablosu çıkartmışlar. Birinci sırada petrol fiyatları var tabii. Uzmanlar "Petrol fiyatlarının yükselişinin durmak bilmeyişi Amerikalıları şoke edecek" demişler. Bir de gelip bize sorsunlar! Muhtemel trendler içinde en tatsızı şu:

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Geniş kitleler kredi kartı, kira, şu bu hesabı yapıyor ama öte yandan da(daha fazla geç kalmadan)Bu kesim içinde en öndekoşuyor!Herkes bu yaz açılacak restoranları konuşuyor, sezon bitince kimse bir daha açılmamak üzere kapanan restoranları konuşmayacak tabii.