11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi Notları: Ne dünya ama!..
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi Notları: Ne dünya ama!..

Cumartesi Notları: Ne dünya ama!..

11.06.2022, Cumartesi
Zelenski'nin haki renkli, terli ve militer havalı tişörtü, haki renkli spor ayakkabıları (sırf bu yüzden kendi saucony'lerimi giymiyorum), kirli sakalı, boş sokaklarda yaptığı yürüyüşler, vd. Savaş uzadıkça kamuoyunun bunlara gösterdiği ilgi zayıfladı. Bu konuyu hafife almayın! Batı desteklediği siyasileri önce popstar haline getiriyor, sonra sıra "küme düşme"ye gelince, işler karışıyor. Nitekim, Zelenski için de sıra ciddi sorulara geldi. "Anne babası çok zamandır ortalarda görünmüyor, acaba neredeler?" diye soruluyordu, sonunda İsrail ve Rus kaynakları cevabı verdiler: İsrail vatandaşlığı almışlar, oradalarmış. Zelenski'nin ebeveynlerinin komşuları da Ukraynalı meşhur oligark İgor Kolomoyski'nin ailesiymiş... Bir diğer meşhur fakat Rus oligark olan Mihail Prohorov (İzmir, Çeşme ahalisi iyi tanır!) da pek yakınlarında oturuyormuş. Ne dünya ama!..

***

Sade insan ciddi ekonomik sıkıntılar içinde. Enflasyon çok ciddi boyutta. Ama futbol kulüplerimizin astronomik harcama haberleri dur durak bilmiyor. Demek ki, yeni yasa da bu "çılgınlığı" önleyemeyecek. Ya da sektör medyada öyle bir hava estiriyor. Üstelik yöneticiler çıkıp "Borcumuzu affettirdik, ertelettik, böldük" türünden açıklamalar yapmaktan da çekinmiyor. Ben de soruyorum: Bu nasıl iş? Nereye kadar sürecek bu yanlış? Futbol "afyonu"nun dünyası hiç mi yenilenmeyecek?

***

Amerikalılar âlem adamlar... Oturup çalışmışlar ve 2022'nin ikinci yarısında ortaya çıkacak "kâbus niteliğinde ekonomik eğilimler" tablosu çıkartmışlar. Birinci sırada petrol fiyatları var tabii. Uzmanlar "Petrol fiyatlarının yükselişinin durmak bilmeyişi Amerikalıları şoke edecek" demişler. Bir de gelip bize sorsunlar! Muhtemel trendler içinde en tatsızı şu: "Bebeklerde yetersiz beslenme sonucu hastaneye yatışlar artacak."

***

Geniş kitleler kredi kartı, kira, şu bu hesabı yapıyor ama öte yandan da dağılmaya mahkûm orta sınıftan (daha fazla geç kalmadan) yukarılara tırmanmak isteyenler de var. Bu kesim içinde en önde gastronomi tayfası koşuyor! Hani elini sallasan "çok yetenekli bir şef"e çarpacaksın, öyle bir ortam!.. Herkes bu yaz açılacak restoranları konuşuyor, sezon bitince kimse bir daha açılmamak üzere kapanan restoranları konuşmayacak tabii.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bir asır önce... 10.06.2022 Cuma
Et tadı 09.06.2022 Perşembe
Geliyorlar... 07.06.2022 Salı
Bir Ukrayna yeter mi? 06.06.2022 Pazartesi
‘Sonumuz ne olacak?’ 05.06.2022 Pazar
Cumartesi Notları: Zihnimizi çoktan çaldılar! 04.06.2022 Cumartesi
ABD ve Yunanistan ne iş çeviriyor? 03.06.2022 Cuma
Anlasak iyi olurdu 02.06.2022 Perşembe
Bu tayfayı savaş kesmez! 31.05.2022 Salı
Yaşadıklarımız film değil... 30.05.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA