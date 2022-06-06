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HAŞMET BABAOĞLU
Bir Ukrayna yeter mi?

Bir Ukrayna yeter mi?

06.06.2022, Pazartesi
Bakın bu soru önemli...
Yeni Dünya Düzeni tasarımcılarına bir tek Ukrayna yeter mi?
Küreselci Anglosakson aklı bölgenin dönüşümü için "Ukrayna tezgahı"yla yetinecek mi?
Bunu sormaktan kaçınan varsa, cevabını saklamaya çalıştığındandır.

***

Bir de şöyle sorayım...
Yunanistan'ın küstah özgüven krizlerinde...
ABD'nin ve Avrupa'nın yıllardır Yunanistan'ı ülke olmaktan çıkartıp bir üs haline getirişinde...
Avrupa dergilerinin kapaklarında Erdoğan'la Putin'in hep yan yana resmedilişinde mesela...
Bir tür "Ukrayna tezgahı" kokusu almıyor musunuz?

***

Yunanistan'ın gidişi gidiş değil!
Net!
Ama şu da var...
Geçen gün bir kanalda "Miçotakis, ABD parlamentosunda ne güzel konuştu, zaten adam Harvard'lı, bak bak 37 kez alkışlanmış" diyerek kendinden geçenlerin kurdukları düzenin medyadaki etkileri hala sürüyor.
Kiev'deki hükümetin bir "ABD hükümeti" olduğu fark edilmesin isteniyor.
Dürüstçe söyleyin...
Yunanistan hükümetinin bir farkı var mı?
Ve şuna da cevap verin...
Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı artan küstahlığı aklınıza hiç mi bir takım benzerlikler getirmiyor?

***

Bakın, Lavrov geçenlerde Sırbistan televizyonuna ne demiş...
"Artık hiçbir şüphemiz kalmadı; Ukrayna'ya silah yığınağı yaparlarken yüzlerce Amerikalı ve İngiliz istihbaratçı da çalıştı. Sanırım 10 yıldır oradalar. Ukrayna'nın resmi kurumlarında önemli bir yerleri var. Esasen her şeyi onlar yönetiyor. Zaten Ukrayna'ya güvenmiyorlar; iki ay önce Ukrayna bizimle görüşme istemiş ve teklifler sunmuştu; Batı ertesi gün Ukrayna'nın bu sürece devamını yasakladı."
Tanıdık geldi bütün bunlar bana...
Hem gelişmelere bakıp hem de "Lavrov nihayetinde Rusya Dışişleri Bakanı, onun söylediklerini çok da dikkate almamalıyız" demek mümkün mü?
Başından beri Zelenski Ukrayna'sı ile Yunanistan'ın yeni halleri arasında rahatsızlık verici bir benzerlik var.
Anlayalım ve üzerinde bu açıdan duralım artık!

***


NOT DEFTERİ
Ailemizin en yaşlı ferdi annemin teyzesi Duran Hatun. Sekseni aşkın yaşına rağmen, onda iman, güzel havaların hareketli ve cıvıltılı serçesi gibidir. Sağ omuzunda boynuna yakın yerde durur, başlarını ve yanaklarını birbirine yaslamış olarak yaşarlar. (CAHİT ZARİFOĞLU / Yaşamak)

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