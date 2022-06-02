02 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Anlasak iyi olurdu
HAŞMET BABAOĞLU
Anlasak iyi olurdu

Anlasak iyi olurdu

02.06.2022, Perşembe
Sosyal medyaya bakarak...
Dünyanın ve genel olarak günümüz insanının halini anlayacağınızı sanıyorsanız...
Büyük ölçüde yanılıyorsunuz...
Çok sıkıntılı iş.
Klasik medya deseniz...
Geçen yüzyıldan kalma bir "bildiğini okuma" tavrını sürdürüyor.
Satır aralarını iyi okuyabilenler gerek, o da zor.
Ya sokaklar?
Kentler, çarşılar, işyerleri?
Görmesini bilene çok şey anlatıyorlar ama önce durup bakmak gerek...
Durup dikkatle bakmak, unuttuğumuz/ unutturulan bir eylem...
Etrafımıza bakmamız gerekiyorken sırtımızı dönüp selfie çekmediğimizden emin misiniz?

***

Aa ne biçim yazı bu?
Kılıçdaroğlu yok, İmamoğlu yok, şu yok bu yok...
İtiraf edin, bunu demişsinizdir.
Ama söyleyin bana...
Sürekli Kılıçdaroğlu'na ve benzerlerine takılmakla...
Çimi yapay, formaları sahte yaldızlarla kaplı, hedefi lokal ve soyunma odaları pislik içinde bir futbol maçını "asrın derbisi" sanıp ekrana kilitlenmek arasında fark var mı?
Oyalamaca, oyalanmaca...
Tribün duygularını kaşımaca...
Hatta bir tür sersemletici uğultu...

***

Bunu iyi biliyoruz; inancımıza uygun, haklı ve hakikatli bir dünya kuramadık...
"Sıradan insanlar" olarak akışa kapıldık, gittik.
Neoliberal ekonominin gaddarlığını "normal" sanacak kadar yenik düşürülmüştük zaten...
Sonunda pandemiyle ayağımızın altındaki zemini bir halı gibi çekiverdiler.
Buna bile hâlâ uyanabilmiş değiliz.
Yeni halimize "yeni normal" dedik, düşünün!
Yahu neresi normal?
Bu tanımlamanın kendisi yere serildiğimizin resmi değil miydi?

***

Biosfer global seçkinlerin elinde...
Bir virüs salgınıyla bu gerçeği acı biçimde anladık.
"Sus, ne diyorsak, o! Sen aşı ol!" denince kimse sesini çıkartamadı.
Medyasfer de onların egemenlik alanı...
Zelenski'yi nasıl adam saydırdılar ama!
Psikosfer deseniz...
Hiç konuşmayalım bunu; delilik gitgide büyüyor mu ne?
Öyle bir tezgâh ki...
Devletlere kala kala "savaş makinesi" kaldı; direnmeleri için başka alan yok!
Kritik bir aşamadayız yani...

***

Tüh!
Yine kaleme alınmamış malum köşe yazısı"kurallar"ına uymadı bu yazı...
"Anlaşılmaz olmuş" deyip geçebilirsiniz!

***


NOT DEFTERİ
Ömür sevmeyi öğrenmeye yetmiyorken, nefret etmeyi hangi ara öğreniyorsunuz? (CAHİT ZARİFOĞLU / Yaşamak)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bu tayfayı savaş kesmez! 31.05.2022 Salı
Yaşadıklarımız film değil... 30.05.2022 Pazartesi
'Yaşamak' 29.05.2022 Pazar
Cumartesi Notları: Soslu döner 28.05.2022 Cumartesi
Geçmişten kopya mı? Geçiniz... 27.05.2022 Cuma
1908 vantilatörü 26.05.2022 Perşembe
Göremediğiniz haberlerin turu... 24.05.2022 Salı
Toplu ulaşım artık devletin işi olmalı! 23.05.2022 Pazartesi
Denize bakmak... 22.05.2022 Pazar
Cumartesi Notları: Gates keyfinde ama biz çok keyifsiziz 21.05.2022 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA