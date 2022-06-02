Sosyal medyaya bakarak...anlayacağınızısanıyorsanız...Büyük ölçüde yanılıyorsunuz...Çok sıkıntılı iş.Klasik medya deseniz...Geçen yüzyıldan kalma birtavrını sürdürüyor.Satır aralarını iyi okuyabilenler gerek, o da zor.Ya sokaklar?Kentler, çarşılar, işyerleri?Görmesini bilene çok şey anlatıyorlar ama önce durup bakmak gerek...Etrafımıza bakmamız gerekiyorkenemin misiniz?

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İtiraf edin, bunu demişsinizdir.Ama söyleyin bana...Sürekli Kılıçdaroğlu'na ve benzerlerine takılmakla...Çimi yapay, formaları sahte yaldızlarla kaplı, hedefi lokal ve soyunma odaları pislik içinde bir futbol maçınısanıp ekrana kilitlenmek arasında fark var mı?Tribün duygularını kaşımaca...Hatta bir tür

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Bunu iyi biliyoruz; inancımıza uygun, haklı ve hakikatli bir dünya kuramadık...olarak akışa kapıldık, gittik.Neoliberal ekonominin gaddarlığınısanacak kadar yenik düşürülmüştük zaten...Buna bile hâlâ uyanabilmiş değiliz.Yeni halimizededik, düşünün!Yahu neresi normal?Bu tanımlamanın kendisi yere serildiğimizin resmi değil miydi?

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global seçkinlerin elinde...Bir virüs salgınıyla bu gerçeği acı biçimde anladık."Sus, ne diyorsak, o! Sen aşı ol!" denince kimse sesini çıkartamadı.de onların egemenlik alanı...Zelenski'yi nasıl adam saydırdılar ama!deseniz...Hiç konuşmayalım bunu; delilik gitgide büyüyor mu ne?Öyle bir tezgâh ki...Devletlere kala kalakaldı; direnmeleri için başka alan yok!Kritik bir aşamadayız yani...

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Tüh!

Yine kaleme alınmamış malum köşe yazısı"kurallar"ına uymadı bu yazı...

"Anlaşılmaz olmuş" deyip geçebilirsiniz!

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NOT DEFTERİ

Ömür sevmeyi öğrenmeye yetmiyorken, nefret etmeyi hangi ara öğreniyorsunuz? (CAHİT ZARİFOĞLU / Yaşamak)