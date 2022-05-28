28 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi Notları: Soslu döner
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi Notları: Soslu döner

Cumartesi Notları: Soslu döner

28.05.2022, Cumartesi
Farkındasınızdır, soslu döner dürüm moda aldı yürüdü. Önce "Antakya döneri" sevdasıyla başladı, şimdi ciddi bir fast-food rüzgârı olup çıktı...
Yoksa bir geçiş aşaması mı bu?
Belki bu eğilim alttan alta şunu dile getiriyor: "Yakında nasılsa içinde varla yok arası miktarda döner olacak, döner tadına bağlanmanın âlemi yok, yaşasın sos lezzeti!"

***

Ukrayna Savaşı neo-kolonyal bloklaşmaların bütün yaldızlarını döktü.
Modern Japon ruhunun ABD'ye "kulluğu" sınır tanımıyor mesela. Ama isteyen tabii "Japon gelenekçiliği"yle, suşiyle, haikuyla falanla idare edebilir...
Olay şu: 9 Ağustos 1945'te (çoktan Tokyo hava bombardımanıyla yerle bir olmuşken ve üç gün önce Hiroşima'ya atom bombası atılmışken) yerle bir edilen Nagasaki şehrinin yerel yönetimi, 2022 anmasına Rusya'dan temsilci davet etmeyecekmiş. Ama bombacılar diplomatik erkân halinde orada olacaklar tabii ve bilmem kaçıncı kez üzüntülerini bildirecekler. Haberi duyuran yazar Hazal Yalın'la aynı fikirdeyim: Nagasaki belediyesi, bomba kurbanları için yapılan parkın bir köşesine dönemin ABD Başkanı Truman'ın heykelini dikmeli.

***

Dr. Strange 2 sinemalarda...
Bu sefer tam bir görsel lunaparkı andırıyor film. Muazzam patırtısıyla ruhen yetişkin bir izleyiciye ne verebilir, şüpheli. Fakat herkesin içinde bir çocuk varmış ya, onu iki saat oyaladığı kesin! Sonuçta Amerika (filmdeki karakter adıyla America Chavez) kötülüğün elinden kurtarılıyor ve "Geçmişte kaybettiğim ne varsa, geri alabilirim" diyen kötülük (Sovyetler dönemine dönmek isteyen Rusya mı yoksa?) yeniliyor.
Gelecek böyle geliyor yeni filmde...
Ha! Marvel çizgi serüvenler dünyasında America Chavez karakteri bir LGBT+Q karakteri...

***

Bir çay bahçesi... Yukarıdaki satırları yazmaya çalışıyorum. Yan masamda iki genç kız var. Yüksek sesle konuşuyorlar. İster istemez kulak misafiri oluyorum...
Biri ötekine "Sürekli sızlanmakla olmaz, kendi hayatını kurmak için harekete geçmelisin!" diyor. Diğeri aceleyle ama kararlı bir sesle cevaplıyor: "Evet! Beni ezen kim varsa, hepsini ezeceğim."
Dönüp bakamıyorum. Lakin midemde ani bir kramp oluştuğunu itiraf etmeliyim. Gençleri eleştirmek çok kolay ama içlerinde esen fırtınalarla tanışmaya cesaretimiz var mı?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Geçmişten kopya mı? Geçiniz... 27.05.2022 Cuma
1908 vantilatörü 26.05.2022 Perşembe
Göremediğiniz haberlerin turu... 24.05.2022 Salı
Toplu ulaşım artık devletin işi olmalı! 23.05.2022 Pazartesi
Denize bakmak... 22.05.2022 Pazar
Cumartesi Notları: Gates keyfinde ama biz çok keyifsiziz 21.05.2022 Cumartesi
Eski zamanlar, doktorlar, anılar... 20.05.2022 Cuma
Bitti! 19.05.2022 Perşembe
Bekleyin! 17.05.2022 Salı
Bu planda nükleer savaş da var mı? 16.05.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA