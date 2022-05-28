Farkındasınızdır,aldı yürüdü. Önce "Antakya döneri" sevdasıyla başladı, şimdi ciddi bir fast-food rüzgârı olup çıktı...Yoksamı bu?Belki bu eğilim alttan alta şunu dile getiriyor: "Yakında nasılsa içinde varla yok arası miktarda döner olacak,

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Ukrayna Savaşıbütün yaldızlarınıdöktü.Ama isteyentabii "Japon gelenekçiliği"yle,suşiyle, haikuyla falanla idareedebilir...Olay şu: 9 Ağustos 1945'te (çoktan Tokyo hava bombardımanıyla yerle bir olmuşken ve üç gün önce Hiroşima'ya atom bombası atılmışken) yerle bir edilenAma bombacılar diplomatik erkân halinde orada olacaklar tabii ve bilmem kaçıncı kez üzüntülerini bildirecekler. Haberi duyuran yazar Hazal Yalın'la aynı fikirdeyim: Nagasaki belediyesi, bomba kurbanları için yapılan parkın bir köşesine

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sinemalarda...Bu sefer tam bir görsel lunaparkı andırıyor film. Muazzam patırtısıyla ruhen yetişkin bir izleyiciye ne verebilir, şüpheli. Fakat herkesin içinde bir çocuk varmış ya, onu iki saat oyaladığı kesin! Sonuçta(filmdeki karakter adıyla America Chavez) kötülüğün elinden kurtarılıyor vediyen kötülük (Sovyetler dönemine dönmek isteyen Rusya mı yoksa?) yeniliyor.Gelecek böyle geliyor yeni filmde...Ha! Marvel çizgi serüvenler dünyasındakarakteri bir LGBT+Q karakteri...

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Bir çay bahçesi... Yukarıdaki satırları yazmaya çalışıyorum.Yüksek sesle konuşuyorlar. İster istemez kulak misafiri oluyorum...Biri ötekine "Sürekli sızlanmakla olmaz, kendi hayatını kurmak için harekete geçmelisin!" diyor. Diğeri aceleyle ama kararlı bir sesle cevaplıyor:Dönüp bakamıyorum. Lakinmidemde ani bir kramp oluştuğunuitiraf etmeliyim. Gençlerieleştirmek çok kolay amacesaretimiz var mı?