22 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Denize bakmak...
HAŞMET BABAOĞLU
Denize bakmak...

Denize bakmak...

22.05.2022, Pazar
Kıyısında oturduğum denize doğru eğiliyorum...
Denize bakmak bambaşka bir serüven.
Orada çünkü gökyüzü de var, dipteki dünya da...
Denize bakan insan, durgun suya bakan gibi kendine tutkun bir narsist olamıyor; çünkü aksini göremiyor.
Denize bakmak, ötekini sevmeye başlamak aslında...
Dipteki çakılların harelenişine bakmayı sevmem bundan belki...
Ve ufka; beni çağıran uzaklığa dalıp gitmem...

***

Eski bir yazımın biraz düzeltilip kısaltılmış girişi yukarıdaki satırlar...
2006 yılından...
Değerli bir okurum saklamış, geçen gün Telegram kanalıma aktardı ve beni eski günlerime götürdü.
Yazım denize bakıp düşüncelere dalışımdan ibaret değil, o yüzden özellikle bir kısmını buraya aktarmak istiyorum.
Hatırlarsınız...
Şu sıralarda siyasete girip Trump'ın da desteğini alan Dr. Mehmet Öz o yıllarda pek gözdeydi.
Gazetelerimizin hafta sonu eklerinde "bilimsel" olduğunu iddia ettiği tezleri uzun uzun tartışılırdı.
Yazımın devamı şöyle...

***

Denize bakmayı bırakıp sahildeki mindere uzanıyor ve gazetemi okumaya başlıyorum...
O da ne!
Doktorumuz yine bir "özdeyiş" patlatmış...
"Sevgisiz insan uzun yaşamaz!"
Hadi canım! Hepimiz sevmekten nasibini almadan ve hatta giderek nobranlaşarak uzun yaşamış bir sürü tanıdık sayarız...
Öz'ün röportajını okuyunca anlıyorum ki, aslında bize "sevgi dolu" olmayı değil, uzun yaşamın sırlarını(!) anlatmaya çalışıyor.
Tuzu kuru modern insanın ideolojisi...
Araba atların önüne koşulmuş, hayatın en güzel ve özel eylemleri "araç" kılınmış, kimin umurunda!
Zaten kimse sevmek falan istemiyor ama uzun ve sağlıklı yaşamaya "hayır!" diyen olur mu?
"İyi yaşamak istiyorsan neşeli ol!" "Uzun yaşamak istiyorsan sev!" Son zamanlarda çıkan kişisel gelişim ve başarının yollarını anlatan kitaplara da hep böyle iddialar serpiştiriyorlar.
Düşünün nasıl bir uyanıklık, dev şirketlerin yöneticilerini "bilge" sayalım isteniyor.
Binlerce yıllık derin insanlık gelenekleri bu tezler karşısında acısından oturup ağlar.
Ama günümüz insanı bütün bunlarda tuhaflık görmüyor.
Elimdeki gazeteyi fırlatıp tekrar deniz kıyısına sokuluyorum...
Tabiat anlatıyor çünkü...
Hepimizin ZAMAN içinde yolcu olduğumuzu anlatıyor...
Onu kesip atmak isteyen cerrahlara, onu durdurmayı amaçlayan ilaçlara inat!
Anlıyorum ki, ben denize bakmayı çok seviyorum, ufka doğru bakmayı...
Uzun yaşam umurumda değil!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Cumartesi Notları: Gates keyfinde ama biz çok keyifsiziz 21.05.2022 Cumartesi
Eski zamanlar, doktorlar, anılar... 20.05.2022 Cuma
Bitti! 19.05.2022 Perşembe
Bekleyin! 17.05.2022 Salı
Bu planda nükleer savaş da var mı? 16.05.2022 Pazartesi
Körlük 15.05.2022 Pazar
CUMARTESİ NOTLARI: NATO’da bize ayrılan sürenin... 14.05.2022 Cumartesi
Sıradan, çok sıradan bir gün 13.05.2022 Cuma
Süründürülebilirler ve sürdürebilirler 12.05.2022 Perşembe
Mecburuz... 10.05.2022 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA