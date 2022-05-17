Dünyada olup bitenleri hâlâ böyle mi değerlendiriyorsunuz?Tabii şimdi "Ne diyor bu adam?" demişsinizdir.Olay şu...Dün sabah kahvemi aldım, televizyon başına geçtim, kanal kanal gezmeye başladım.Her kanalda konuklar gündemi değerlendiriyor; kimi daha kravatını düzgün bağlayamadan stüdyoya koşmuş gelmiş, kimi henüz uykusunu alamadan görüntülü bağlanmış...Söz birliği etmiş gibibahsediyorlar...

***

TV yorumcularına tavsiyem şu...Böyle bakmak yerine olup bitenlere bir anlam vermeye çalışsanız,ın genel hatlarını çıkarsanız daha iyi olmaz mı?Milyonlarca insanın ağızlarının pis bezlerle kapatılması ve aşı kuyruklarında hizaya getirilmeleri falan...Kabul, bunlar size göre beklenmedik şeylerdi.Ama başka ne kaldı beklenmedik?

***

Devletler ve kitleler bu kez de "savaş" üzerinden sınanmaya başlamadan hemen öncesini hatırlayın...hepimizibirnin içine sokmuştuya...Adı konulmamış bir tür yasaydı bu; uymayana ceza kesiliyordu.Ukrayna'nın mağduriyetine ikna olmadıysanız ve Zelenski'nin etrafa savurduğu emir kipindeki tavsiyeleri ciddiye almadıysanız, işiniz zor.En tatsızı da şu ki,sayılıp kıyıya itilmeniz işten bile değil.Yakında Ukrayna'nın savaşı kazandığına da ikna edileceğiz, hiç şüpheniz olmasın!

***

"Medyasfer"de işler böyle ilerliyor.

Evet! "İkna olma"nın modası geçti, çoktandır "ikna ediliyoruz!" İster kızsınlar, ister anlayışla karşılasınlar, benim için fark etmezler ama kendi adıma yerli/yabancı medyacılardan umudumu kestim.

"Nazi bozuntusu Azov taburları" dediğin anda mesela, suratlarını ekşitiyorlar.

Tıpkı Irak Savaşı'nda kimyasala inandıkları gibi...

Tıpkı pandemideki tutumları gibi...

Şimdi de savaş üzerinden "yeni dünya düzeni" tasarımına "iman" etmiş durumdalar.

Savaşın bahaneleriyle sebeplerini ayırt etmekten bile uzaklar.

Geleceği böyle karşılayacak olmamız fena!

***



AYNA

Irmak kenarında sıcak su iç ama ekşi yüzlünün elinden soğuk şerbet içme! ŞİRAZLI SADİ