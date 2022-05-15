Hâlâ mıdeyip duruyorsunuz? Aşk nadirbir şey. Üzerine uzun boylukonuşmak doğru mu, artık şüpheliyim.Lakin şu gerçek:

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Gençlerden, gençliğini arayanlardan; her yaş ve baştan insandan ne çok hikâye dinledim son zamanlarda... Aşk diye anlatıyorlar, oysainancıyla kendilerinden geçmişler. Bir türsarhoşluğu... Çok insanca ama sıkıntılı. Yıllar önce yazmıştım, hâlâ aynı yerdeyim: Şu hesaplı kitaplıdünyasında, gerçektenbir türlü sıra gelmiyor. Herkes sevilişine âşık!

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, rekabetçi/fırsatçı ve gelecek yatırımcısı finans kapitalizminin kaçınılmaz sonuçlarındandı."Kalk ve derhal hayata katıl!" deyip duran toplumsal düzene karşı kendini güçsüz ve göreve hazır hissetmediği için battaniyesinin altında kalmak isteyen insanlar ortaya çıktı. Belki Berardi'nin şu tanımını da devreye katmak gerekir:Ama durum değişiyor. Şimdi ne olacak?Global kriz kapitalizmin bilinen hallerini aşındırıyor; rekabet üzerine kurulmuş pembe yalanlar çözülüyor, işyerinin ve paranın cazibesi geniş kitlelerden uzaklaşıyor, mutluluk ideolojileri gülünçleşiyor...

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Yaygın bir ifadedir,deriz. Mecazendiye bir şeyden de söz edebiliyorsak,bilmeliyiz ki, o beyin çok amaçok yorgun...

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Geçen pazarki yazımı P.J. Zwart'ın "Bir zamanlar yaşadığımız bir yere geri dönmek elbette mümkün ama bir zamanlar yaşadığımız bir ana dönmek, ne yazık ki imkânsız" sözleriyle bitirmiştim. Zamanın maddeleşmesinin imkânsızlığı üzerine bir tespitti ama ruhum şiddetle buna karşı çıkıyordu. Nitekim N. Gedikoğlu'ndan çok anlamlı bir itiraz geldi: "Ama limbik sistemin bir parmak şıklatması,

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İnsan zamanla anlıyor:denilen şey hızla geçiyor, tut tutabilirsen! Amaöyle kanlı canlı, öyle elle tutulur ki...