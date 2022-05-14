Bizi artık NATO'nun güvenlik ittifakı olup olmadığı ilgilendirmiyor. Orası çok şüpheli çünkü. Bizi ilgilendiren şey açık: NATO, güvenliğimiz ve diplomatik pazarlık gücümüz açısından bir sigorta mı, değil mi? Şimdilik sigorta gibi... Ama şunu da sormadan yapamayız:ABD'nin bölgemizde attığı adımlar önemli. Son gelişme mesela, yani Suriye'de PKK bölgelerine özel ekonomik muafiyet kararıbir kez daha gösterdi. Daha neler var! ABD'nin yüzmeyen uçak gemisi Girit'e gönderdiği F-35'ler, Yunanistan'a verdiği cesaret, NATO'nun Montrö Antlaşması'nı zora sokacak biçimde "Eninde sonunda Karadeniz'e çıkacağız" ısrarı, vs. Bana Biden'ın F-16'lar için yaktığı yeşil ışıktan falan bahsetmeyin.nereye kadar? Anlayacağınız, çok sıcak günler yaklaşıyor.

***

Şu notu da koyayım...: ABD, Türkiye defterini çoktan kapatmış da çaktırmıyormuş gibi yapıyor; Birleşik Krallık ise "Gelecek planlarımız için Türkiye'ye ihtiyacımız var" havalarında...

***

Erdoğan,Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarınıbulduğumuzu söyledi.Dikkatlerimiz savaşa ve global enflasyonunyol açtığı sorunlara odaklandı. Fakat biz o taraflarabakarkenın çalışmalarınıdurdurduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz...devletlerüstü iktidarını bırakır mı hiç? DSÖkendi kontrolünde(Buna Global Bilim Kurulu da denilebilir!) diyebir oluşum inşa ediyor. Hatta Biden yönetimininbu ayın sonunda ulusal sağlık sistemininyönetimini yeni bir yasa çıkartarak bu birliğedevredeceği iddia ediliyor.

***

Şimdi diyeceksinizki, e n'olmuş? Artık ben de bilmiyorum,ne olduğunu... Eminönü'ndeyseniz, tavsiyemşu: Bir kahve için, ikincisine heves etmek yerine,nasılsa yakın, Mısır Çarşısı'nın arkasındakiTahmis Sokak'a gidin. Kurukahveci MehmetEfendi'nin oradaiçinize çekip yolunuza devam edin.