Bana sorarsanız...Kulağınıza hoş bir laf çalındığında...Biraz alengirli, biraz ciddi ama kullananı hemen muteber çevrelere sokuveren bir laf mesela...Mesela şu "sürdürülebilir" terimi niye bu kadar tuttu; niye geleceğe dair kaleme alınmış her metnin içine dahil edilir oldu, dersiniz?

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İşadamları ve yüksek bürokratların ağırlıkta olduğu bir toplantıda mesela...Parıltılı bir genç elinde tuttuğu dosyaları göğsüne bastırıp parmakları ucunda yükselerekden söz ettiğinde gözler parlayıveriyor.Peki neden?O sırada kimse açıkça söylemiyor ama içlerinden şöyle geçiriyorlar:

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Bilmem, biliyor musunuz?Bu terim33 Afrika ülkesininBirleşmiş Milletler nezdindeimzaladığı "Ekonomik ve ekolojikgelecek" raporunda kullanılmış.Bu ülkeler "Geleceği düşünerek bugünü har vurup harman savurmayalım" demişler yani...İşe yaramış mı?Hayır!Zaten o imzayı atan ülkelerden bazıları yok artık; bölündüler, değiştiler.Çünkü dünya egemenleriistediler, istiyorlar.

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Bunu apaçık biçimde söyleyemiyorlar.Sert gerçekler bunlar...Ve dile getirilmesideğil.Bunları söylemek yerine "sürdürülebilir" olmaktan dem vuruluyor.de bu sürecin yasa koyucu kılıfı haline getiriliyor.dan bahsedecek noktayakadar gelmemiz bundan...

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Hızla modalaşan yeni terim var şu sıralarda, belki dikkatinizi çekmiştir: "Güvenlik mimarisi."

Hazır Ukrayna Savaşı da çıkmışken, bizim TV yorumcuları bu terime bayıldılar.

Bu terim Dünya Ekonomi Forumu ile Birleşmiş Milletlerin ortak üretimi.

Kaynağı pek uğursuz yani..

Altından bakalım nasıl bir "numara" çıkacak?

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NOT DEFTERİ

Bütün insanlık, farkına bile varmadan bir anda gerçekliği terk etmiştir. (J. BAUDRILLARD / Toplumsalın Sonu)