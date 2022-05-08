Şuna dijital medyanınsahiplerinin bize uygun buluptasarladıkları, her gün orasına burasınaçekidüzen verdikleridesenize!

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Madem öyle, bu son olsun, bu krizden ötesi olmasın, yalnız senin, benim, bizim değil, dünyanın sonu olsun;duygusu nasıl da büyütülüyor, değil mi?Sürekli bunu vaaz eden; insanın yenilgisinin bedelini kıyametle ödetmek için çırpınan tiplerin videolarından geçilmiyor.Anlıyorum onları ama kızıyorum da...Kıyameti Allah bilir.Dünyanın sonudeğil, berbat bir düzenin sonu geliyor.Esas mesele şu ki, dünyayı mahvedenleryenisini de istedikleri gibi kurmak vebize bunugibi dayatmakistiyorlar! Buna uyanacak mıyız, yoksauyuyacak mıyız?

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Bize "Zengin olmak için hürsünüz; bütün refah yolları sizin yürümeniz için" demişlerdi. Durmadan ve hızla onlar zengin oldu, yığınlar daha da fakirleşiyor. Devletler cılızlaşıyor.Bize "Mutlu olmanız için mala, mülke ihtiyacınız yok" diyecekler, demeye başladılar.Böyle bir gelecek gelsin diye harıl harıl çalışıyorlar.

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Evlerimiz var. Güzel, çirkin; rahat, rahatsız; saray gibi, kulübe gibi evler...Kozalarımız; ocaklarımız, hayatımızın orta direkleri nerede? Bu meseleyi ara ara konuşuyoruz ama hiç konuşulmayan bir yanı da var; buraya yazmış olayım:Nasıl yuva olsunlar?

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Dünyanı arıyor ve en önde Çin ilerliyor! Bu yolun sonu, hastaların suçlu bulunup ortadan kaldırılmasına kadar gider mi?

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"Bana vurursan, ağzım burnum kırılır; belki yere düşerim ama beni orada öyle yenik bırakıp yoluna giderken öleceksin!"

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P.J.Zwart'ın "Zamanın Gizemi" adlı kitabının son cümlesi: