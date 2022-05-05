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Haberler Haşmet Babaoğlu Evet, yanlış okumadınız!
HAŞMET BABAOĞLU
Evet, yanlış okumadınız!

Evet, yanlış okumadınız!

05.05.2022, Perşembe
Neler oluyor, neler!
Hız, nasıl da arttı...
Bilmem, haberleri umursamadan geçiyor musunuz?
Şu günlük harala gürele içinde bir de bunlarla ilgilenemem diyorsanız, siz de haklısınız.
Fakat tarihten biliriz...
İlgilenip hazırlanmadığımız gelişmeler bir bakarsınız ki...
Gün gelmiş, toplumlar bir yana, tek tek fertlerin bile üzerinden silindir gibi gelip geçmiş...

***

Rusya, Japonya'nın üzerini resmen çizmiş.
Japonya Başbakanı Kişida ve Dışişleri Bakanı Yoşimasa'nın Rusya'ya girişlerini yasaklamak başka bir anlama gelmiyor.
Hem de iki ülke arasında henüz İkinci Dünya Savaşı hukuken bitmemişken...
Evet, yanlış okumadınız!
Kuril Adaları görüşmeleri sürerken şimdi Rusya, "Boşversenize, ne görüşeceğim sizinle!" diyor!

***

İnsanın aklına neler gelmiyor ki!
Mesela pek bilinmez ama geçen yüzyılın ilk büyük savaşı (1904-1905) Rus-Japon Savaşı'ydı...
Savaşta yenilen Çarlık rejiminin askeri/lojistik zafiyeti ortaya çıkmış; böylece hem Rusya içinde devrime giden yollar açılmış hem de Avrupa'daki Rusya karşıtı ülkeleri heveslendiren sonuçlar üretmişti.
Bugün aynı şey Ukrayna'da olmuyor mu? Hedef bu değil mi?
Ve işe bakın ki...
Rusya, şimdi Uzakdoğu'daki tarihi düşmanına(!) karşı eski reaksiyonunu yeniden devreye sokmuş oluyor.

***

Dün ajanslara şu küçük haber de düştü.
Yani anlayana büyük ama haberi küçük...
Moldova hükümeti, yabancı askerlerin ülke sınırlarının savunmasına izin veren kanunu imzaladı.
Geçen hafta demiştim, hatırlarsınız; bölgenin belki en kırılgan ve nüfusunun yüzde 40'ı azınlıklardan oluşan Moldova'yı yangın sahasına doğru itiyorlar.
Şimdi ne mi olacak?
Umarım olmaz ama ilk dokunuşta Moldova dağılacak.
Zaten "yabancı asker" denilen uğursuz yöntem, ülkeleri dağıtmanın yoludur, hükümetler bunu anladığında çok geç olur.

***

Belki her gün bıkmadan usanmadan şunu tekrarlayacağım: Tetikte durmamız gereken bir dönemdeyiz.
Ama bizi de bela bir meseleyle içeride oyalamaya çalışıyorlar.
Mülteci, göçmen, göç sarmalıyla...
Çok tehlikeli!
Bu sarmaldan acilen çıkmanın yolunu bulmalıyız.

***

AYNA

Hastaya şeker vermek günah olur, çünkü ona acı ilaç fayda verecektir.
ŞİRAZLI SADİ

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