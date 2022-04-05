Gelişmeler çığ gibi...de harıl harıl çalışıyor.Ne doğru, ne yalan; anla, anlayabilirsen!

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Ukrayna'da olanlardan...Rusya'da olanlardan...Ve önümüzdeki günlerdesöz ettiğimi anlamışsınızdır.Haber kanallarında "uluslararası ilişkiler" akademisyenleri ise Batı medyası kaynaklı klişeleri tekrarlayıp duruyorlar.Eh!Ama cidden anlamak isteyenler için hem geleceğin nasıl şekillendirilmek istendiğine bakmanın, hem detam zamanıdır.

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Geçen gün İngilizlerin eksantrik devlet adamı ve çok etkili Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un (1859-1925)deyişini okurken, yerimde şöyle bir toparlandım.Çünkü bu nokta önemli...Çünkü bugün de Batı medyasının yazıp çizdiklerinin biraz altını kazıdığınızda görüyorsunuz ki, bakış hâlâ Lord Curzon'un bakışı...; Ruslar da hâlâbir topluluk.Ya Rus devlet geleneği?1987'de Seymour Becker şöyle diyordu:"Bizzat Ruslar, kendi devletlerine henüz kuruluş sürecinde bir ulus-devlet olarak bakıyorlar."

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Bu dile dikkatle yaklaşınca anlayacaksınız ki,nin inşası içinmevzileniliyor.Eski çatışma alanları neyin nesi mi?Şu...Ukrayna, Avrupa, NATO...Yakında Doğu kategorisine hangi ülkelerin bir çırpıda sokuluvereceğini hiç düşündünüz mü?Bir yanda Batılı Yunanistan, öte yanda Doğulu Türkiye denklemi mesela...Çok mu uzak?Biliyorum, başa gelinceye kadar, kimse meseleleri böyle değerlendirmeyi sevmez.

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Neyse...

Bu Lord Curzon ilginç adam...

1922-23 Lozan görüşmelerinde İngiliz heyetine başkanlık etmiş, görüşmelerde İnönü'yle bir nevi söz düellosu yapmış; Anadolu'da Türklerin hâkimiyetini savunmuş ama bunun bir "Asya cumhuriyeti" olduğunun ısrarla altını çizmiştir.

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AYNA

Ne kadar okursan oku, ne kadar öğrenirsen öğren, onunla amel etmedikçe cahilsin... Üzerine birkaç kitap yüklenmeyle, merkep âlim olur mu? ŞİRAZLI SADİ