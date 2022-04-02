diyenlerçoğalıyor. Benim tanıdıklarımarasında bir haftada dördüncükişi... Yakında müstakilevlerde oturanlar, apartman dairelerinemahkûm olanlara böyle havaatacaklar. Ama soba dediğimiz dekendi kendine yanmıyor ki!

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Son yıllardadüşen reytingleri yükseltmekiçin çekilmiş bir numara olduğunainanan ne kadar çoktu. İyi de,neden olay başlarda değil de, töreninreytinglerinin zirve yapmasındansonra gerçekleşti? Zaten pek birşey fark etmemiş. Reyting sonuçlarıaçıklanınca gördük ki, tüm zamanlarınen düşük ikinci Oscar törenireytingi olmuş.İşin gerçeği şu:Oscar töreni TRT 2'de yayınlanırkenben de bir yandan Youtube'abakıyordum. Sonra Youtube'dakibir videoya takılmışım, kafamı kaldırdım,tokat mokat yaşanıp geçmiş,benim de uykum gelmiş...

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Hürriyet gazetesi yine'i yağlamış ballamış. Hephaklı çıkmış da; pandemiye karşıönlemlerin zayıflığı konusunda üzülüyormuşda... Sanırsınız, gazeteyiGates vakfıfonluyor...Bir de şu var:Gates'e göreyeni bir pandemideilkyüz günde aşıüretip ardındangelen yüzgünde de milyarlarcainsanaşılanmalıymış!

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Londra ve Paris gibişehirlerde eş dostla gezerkenparmağınızla işaret edip busatın alma hakkında Google'danöğrendiklerinizi aktarıyorsunuz...Hafiften öfkeli "Vayy be!" nidalarıeşliğinde hem züğürt çenenizyoruluyor hem de ucuz duyarlıklarınızkaşınıyor. Ama şimdilik kimsebu yapılanın nasıl primitif bir ırkçılıkolabileceğini; 1930'larda aynıruh durumunun nasıl Yahudilerekarşı kullanıldığını aklına getirmiyor.Olacak şey değil ama oluyor.

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Ne ilginç! Hindu düşünür ve romancı Pankaj Mishra'nın deyişiyleve haklıydı. O yüzden Batı üniversitelerinin Rus kültürüne karşı ilk hamlesinin Dostoyevski'ye karşı olması da şaşırtıcı değildi.