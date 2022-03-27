İnsan hep bunu da atlatacağını sanıyor. (/ Havaalanı Balıkları)

***

Birçoğumuzun dünyaya baktığını ve fakat dünyayı görmediğini söylememiz mümkündür. (/ Taşları Yemek Yasak)

***

Doğa acımasızdı. Aşırı soğukların yaşandığı kış mevsimini, 1947 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği rekor sıcaklıkta bir yaz takip etti. Patatesler sıcaktan kavruldu ve bir kez daha gıda yetersizliği yaşandı. Yaşlı Almanlar, bu yıldan "45'ten sonraki en kötü zaman" diye bahseder. (/ Hava Nasıl Tarih Yazar)

***

Başından beri bize düşman olanlara kızmıyorum. Dost bildiklerimiz onları geçti çoktan... (/ Yorgun Savaşçı)

***

Mantık ve bilgi, en ufak mutluluk ihtimalini bile mahvetmekten başka bir şey yapmaz. Bu yüzden balonlar gibi uçarız, patlama noktasına kadar şişirilmiş, ufacık bir bilgi kırıntısının bizi paramparça edeceği anı bekleriz sadece. Bedenimiz balon zarı kadar hassaslaştığında, içimizi dolduran umutsuzluk sayesinde patlayıverir. (/ Oğul)

***

Sırf dediklerimin doğru olduğunu bildiklerinden bana inanmayacaklardı. (/ Mutlak Mutluluk Bakanlığı)

***

Gençlikte kendimize farklı gelecekler yaratırız, yaşlandığımızda ise başkaları için farklı geçmişler uydururuz. (/ Bir Son Duygusu)

***

2008 Eylül'ünden beri olanlar (...) Yörüngede dolaşan trilyonlarca dolar Dünya'ya düşmüş ve ekonomik çöküşü tahrik etmiştir. Fiziksel dünya şimdi marazlı bir ısının, çöpün ve kuraklığın işgali altında. Bu muazzam borç kapatılamayacak boyuttaysa, Batı bunu geri ödeyemeyecekse, sanırım şiddet ve sefaletin hüküm sürdüğü bir çağ yaklaşmakta... Borcu ödemenin tek yolu, geleceği kalkınmayla eş tutan fikirden vazgeçmek. (/ Gelecekten Sonra)

***

İnanmak, gerçek ve şahsi tanıyış; sevmekse gerçek yaşayıştır. İnanmayan bilmez, taklit eder. Sevmeyenler, yaşamayanlardır. (/ Defterimde kaynak notu düşmeyi ihmal etmişim maalesef)

***

Öyle farz ediyorum ki, onun dizine başımı koyacağım ve yavaşça gözlerimi kapayacağım. (/ Kırık Hayatlar)