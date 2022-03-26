Hatta bazı görüntüler var; birbenzincide durup "Bergamone tarafta?" diye sorduklarıiddia edilmişti... Hayır!Espri yapmıyorum.İtalya müthiş bir Kovid paniğinesürüklenmişti. Bergamobaşta olmak üzere bütün Kuzeyİtalya şehirlerindeki yaşlıların birkaçhafta içinde kaybedileceğiiddia ediliyordu ve yoğun bakımekipmanları yetersizdi.Üzerlerine "From RussiaWith Love" yazılı pankartlar bulunankonvoy Bergamo'da üç haftakaldıktan sonra "Görev tamamlandı"açıklamasıyla ayrıldı. Garipti.Şimdi İtalyanların kafası karıştı.Dönemin Başbakanı Conte meclistesorgulanıyor ve bazıları buoperasyonun bir türolduğunu iddia ediyor. Ruslar da"Kafamızı bozmayın, her şeyi açıklarız"imasında bulunuyorlar...

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ne Ukrayna'da olanları, neiklim tantanasını, ne de şu sıralardagiderek yükselen kıtlık korkusunuanlayabilirler... Net!

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Çok yakında sosyal medya Zelenski'ye mesafeli yaklaşanları sansürlenmesi gerekenolarak ilan ederse, hiç şaşırmayacağım. Şimdilik bu kesimi perdelemekle yetiniyor.

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Geçen gün birkomşuma rastladım. Her fiyatetiketini fotoğraflıyordu. Nedeninisordum? "Önce hesap kitap yapmak,fiyat artışları karşısında kendibütçemi ayarlayabilmek için başladım"dedi ve devam etti: "Şimdibütçeyi ayarlamak hayal oldu;

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Bir İngiliz uzman iddialı:diyor. Nasılmı? "Taze sebze, meyve ve meselafantezi özellikleri yüksek çikolatalıyiyecekler, hatta çocuklara avuçavuç aldığımız gofretler lüks sınıfınagirecekler!"

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'Yeni insan'da insanın izi yok.Robotik var, yazılım var, yapaynitelikte bolca 'zekâ' ve 'et' var,bitmez tükenmez tıbbi deneylervar, çip var, fişleme var, tecritvar...(Sinan Baykent, GreatReset'in Politik AntropolojisiyleMücadele, Lacivert Dergisi-Mart2022)