Eh, ünlü aktörün2008'de ölenanneannesi HelenIndenbirken'in deOdessa doğumluolduğunu düşünürsek, bu cömertlikanlaşılabilir... Daha doğrusu anlaşılabilirdi!..Paranın bağışlandığı iddiaedilen dernek öyle bir şeyin söz konusuolmadığını, hesaplarına tek bir kuruşbile gelmediğini açıkladı. Sonra öğrendikki, anneannesi de 1917 yılındaOdessa'da Rus anne babadan dünyayagelmişti. Peki dünya bunları biliyormu? Hayır! Çünkü bağış bütün medyalardahaber oldu. Magazin basınıdefalarca haberi kullandı. UluslararasıVişegrad Vakfı'nın açıklaması ise kendineyer bulamadı.

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Amerikalı gazeteci tweet atmış: "Neden Afganistan'dan, Lübnan iç savaşından, Suriye'den fotoğraflar bulup Ukrayna diye sosyal medyada paylaşıyorsunuz? Yaptığınız şeydeki tuhaflık sizi hiç mi düşündürmüyor?" Kimsedememiş. Lakin şu türden cevaplar yağmur gibi: "Mesela senin Rus uşağı olduğunu düşündürüyor!"; "Putin'den kaç para aldın?"

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Gergiev, öyleyakın zamanda falan değil, Reagandöneminde (yani sert Soğuk Savaşyıllarında) uluslararası kariyerinebaşlamıştı. New York MetropolitanOperası'nda konuk direktör bile olduğundadiyorlardı. Yaşimdi? Bir günde işini bitirdiler adamın;"Sana bir daha konser monseryok" dediler... Bize "Ukrayna krizi"diye aktarılan şey, yeni ve karanlık biryüzyılın açılan kapısı... Liberal Batıdemokrasilerininolayı bitiyor.

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Konuyu değiştireyim... Karadağlı'in romanı Oğul'u bir çırpıda okuyup bitirdim. Tavsiyeye şayan mı? Emin değilim. Ama altını çizdiğim bir satırı buraya bırakayım: