En ücra şehirlerdeki üniversitelerde bilebölümleri açılmasının nedenini şimdi anlıyorum... Elbette bir gün gelecek, ekranlardaki yorum ve tartışma programlarını akademisyenlerle doldurmak gerekecekti! İşte o dönemdeyiz. Sabahtan akşama kadar kanallarda boy gösteriyorlar. İşin şakası bir yana,tarafları da var. İstanbul'daki stüdyoya gelip kendisine ayrılan süredeveyadiyebilmek için kar kışta ders verdiği şehirlerden yollara düşen akademisyenler var. Muazzam bir rekabet olduğunu duyuyorum; "Bilmemkimleri akşam, beni sabah programlarına alıyorsunuz" diye yakınanlar bile varmış.

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TV'lerdeki "Uluslararası İlişkiler" uzmanlarının izleyiciye katkısı var mı? Bana sorarsanız, sıfırın bir tık üzerinde. O kadar!Ara sıra da tarihçileri...

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Dün gördüm, bir özel üniversite profesörü "Rusya, kara kuvvetlerinin yüzde 70'ini Ukrayna sınırına dayadı ama yine de etkili değil" demiş. Rusya Kara Kuvvetleri denildiğinde nasıl bir heyuladan, ne geniş bir envanterden söz edildiğini bilmeyen bir akademisyen olabilir mi?

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Ama Kiev'den yayın yapanve algıları bir anda kırıveren bazı muhabirkardeşlerimi seviyorum. Stüdyodan"Halk tabii yiyecek bulmakta zorlanıyordur,değil mi?" diye soruyorlar. Modernzaman çatışmalarına akıl erdirmek zorelbette! Muhabir cevap veriyor: "Yok,hayır! Marketlerde raflar dolu, insanlarsakin biçimde alışveriş yapıyor, dün birazsıkıntı vardı ama bugün her şey normal!"

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, Türkiye'de bitti bitecek halde. Dünyadaki hali de parlak değil. Düşünün, futbol artık kırk yıllık işiolmayı bile beceremiyor!sorunlu. Öyle bir sektör ki, gitmiyor, yeni gelenler de hızla eskilere benziyor.

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Hayır, adım saymayın!Yürüyün. Bacaklarınızı açması içindeğil, zihninizi açacağı için...