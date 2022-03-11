Malum kurbağa hikâyesi gibi...İki sene önce pandeminin ılık sularına atmışlar bizi...Mesele sağlık ya...İyi gelmiş.Eve kapanın demişler...Vardır bir bildikleri diye kapanmışız.Derken su yavaş yavaş ısınmaya başlamış.Gıda tedarik zinciri önemli, kırmayın, bozmayın diyenlere kulak asmamışız.Devletler aşılara tonla para dökmeye zorlanmış...İklim demişler, ne yaptıklarını anlayamamışız.Vay savaş ha, o zaman al sana yaptırımlar!..Dolar, buğday, bitkisel yağlar, petrol, doğalgaz derken...

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Yukarıdaki satırlar bir okurumun...

Ama hangimiz böyle hissetmiyor ki?

Kimimiz yüksek sesle, kimimiz fısıldayarak ama tam da böyle söylenip duruyoruz.

Sade insanın nasıl köşeye sıkıştığından üç aşağı beş yukarı eminiz.

Peki neden bu noktaya geldik?

Neden küresel sistem kaynayan bir kazana dönüştü?

Neoliberal politikalarla geçen yıllar, hoyrat yıllar...

Adım adım dönüştürülen insan...

Globalizm adı altında milli devletlerin köşeye sıkıştırılması...

Önümüzdeki günler köşemde bunlardan bahsedeceğim...

Finans-kapital çarkına ve popüler kültürün zihinlerimize zerk ettiklerine daha fazla vakit kaybetmeden dönüp bakmak zorundayız.

Çünkü enkazı kaldırmanın yolu onu bilip tanımaktan geçiyor.

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BURASI ÇOK ÖNEMLİ!

Lafı evirip çevirmenin anlamı yok...

Apaçık biçimde bir yayıncılık olayı...

Siyasi tarihimiz, milli ekonomimiz ve gelecek için çok değerli bir başvuru kaynağı...

Berat Albayrak'ın kitabından söz ediyorum: "Burası Çok Önemli!" Albayrak'ın kitabın başındaki şu sözleri halis niyetini, dava ruhunu ve zarafetini net biçimde ortaya koyuyor: "Hiçbir saldırıya, iddiaya, iftiraya cevap vermek için değil; siyasi bir polemiğe, tartışmaya kapı aralamak için değil; yüklendiğimiz yükün, talip olduğumuz idealin, verdiğimiz mücadelenin, hayata geçirdiklerimizin ne olduğunu merak edenlerle paylaşmak, bu dönüşümün ve yeni dönemin takipçisi olacak gençlerimize yapılanları birinci elden anlatmak için..."

Kitapta anlatılanlara sık sık bu köşede dönüp başvuracağıma emin olabilirsiniz.

Ancak baştan şunu söyleyeyim...

Kitabın en güzel yanı...

Taşıdığı umut duygusu ve memleket sevgisi.

Meraklısı, mutlaka alıp okumalı!