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HAŞMET BABAOĞLU
Hiçbir şey birdenbire olmaz!

Hiçbir şey birdenbire olmaz!

08.03.2022, Salı
Yıldırım bile aniden düşmez...
Bulut ile yer arasındaki elektrik yükü farkının hava direncini kırıp kendine bir kanal açacak kadar birikmesi gerekir.
Bir de ülkeler arası ilişkileri düşünün...
Siyaseti...
Devletleri...
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin birdenbire ortaya çıktığına; Putin'in durup dururken harekete geçtiğine inanmamızı isteyen medya doğruyu anlatıyor olabilir mi?

***

Batı blokunun yıllardır yoluna taş döşediği bir "cehennem"in eşiğindeyiz...
Ukrayna, bir kriz çekirdeği olarak özel biçimde hazırlandı.
Nitekim ortalığa tekrar çıkarılan Wikileaks belgesi de bunu apaçık ortaya koyuyor.
Daha 2008'de...
Ukrayna'nın NATO'yla flörtünün ülkeyi böleceğini; ülkenin Rus kökenli yurttaşlarının buna karşı çıkacağını ve olayların iç savaşa kadar uzanacağını zamanın CIA Direktörü William J. Burns raporlamış...

***

En doğrusu...
Bazı yıllara yakından bakmaktır.
Bu bakımdan...
2013-2014 önemli yıllar.
Kiev'de Maidan'da olaylar 21 Kasım 2013'te başladı.
Yanukoviç iktidarına karşı protestolar Şubat 2014'te şiddetlendi. (Kiev'de Amerikan paralı Blackwater askerleriyle bile görüşmeye başlanmıştı. Bir yandan da Rus keskin nişancıların protestocuları öldürdüğü iddia ediliyordu.)
23 Şubat 2014'te Yanukoviç'in azledilip Rusya'ya sığınmasıyla olaylar sona erdi.
Rusya ise olup bitenleri resmen bir "darbe" olarak değerlendirdi.

***

2013 Mayıs...
Reyhanlı saldırısı...
Ve Gezi olaylarının patlak verişi...
2013 Haziran...
Mısır'da Mursi karşıtı gösterilerin başlaması.
Temmuz 2014...
Sisi'nin kanlı darbesi.
2014 Mart...
Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu'nun, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması kararını alışı.
2014 Temmuz...
Sürekli Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail'in, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini alt seviyeye düşürme kararı ve elçiliğimizin boşaltılması.

***

Anlayacağınız...
Plan kuranların, proje geliştirenlerin zamanı bol.
Sabırla çalışıyorlar.
Biz "sade insan"lar ise dün ile yarın arasındaki bağı çoğu kez gözden kaçırıyoruz.
Yani...
Yok öyle, "Birdenbire gelişen olaylar" diye bir şey...

***


AYNA
Cesurlar tek başlarına ilerleyemezler, korkaklar tek başlarına geri çekilemezler. SUN Zİ / Savaş Sanatı

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