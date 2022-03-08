Hiçbir şey birdenbire olmaz!

Yıldırım bile aniden düşmez...Bulut ile yer arasındaki elektrik yükü farkının hava direncini kırıp kendine bir kanal açacak kadar birikmesi gerekir.Bir de ülkeler arası ilişkileri düşünün...Siyaseti...Devletleri...

***

Batı blokunun yıllardır yoluna taş döşediği birin eşiğindeyiz...Ukrayna,olarak özel biçimde hazırlandı.Nitekim ortalığa tekrar çıkarılan Wikileaks belgesi de bunu apaçık ortaya koyuyor.Daha 2008'de...Ukrayna'nın NATO'yla flörtünün ülkeyi böleceğini; ülkenin Rus kökenli yurttaşlarının buna karşı çıkacağını ve olayların iç savaşa kadar uzanacağını zamanın CIA Direktörü William J. Burns raporlamış...

***

Bu bakımdan...2013-2014 önemli yıllar.Yanukoviç iktidarına karşı protestolar Şubat 2014'te şiddetlendi. (Kiev'de Amerikan paralı Blackwater askerleriyle bile görüşmeye başlanmıştı. Bir yandan da Rus keskin nişancıların protestocuları öldürdüğü iddia ediliyordu.)Rusya ise olup bitenleri resmen bir "darbe" olarak değerlendirdi.

***

Reyhanlı saldırısı...Ve2013 Haziran...Mısır'da Mursi karşıtı gösterilerin başlaması.2014 Mart...Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu'nun, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması kararını alışı., Türkiye ile diplomatik ilişkilerini alt seviyeyedüşürme kararı ve elçiliğimizin boşaltılması.

***

Anlayacağınız...

Plan kuranların, proje geliştirenlerin zamanı bol.

Sabırla çalışıyorlar.

Biz "sade insan"lar ise dün ile yarın arasındaki bağı çoğu kez gözden kaçırıyoruz.

Yani...

Yok öyle, "Birdenbire gelişen olaylar" diye bir şey...

***



AYNA

Cesurlar tek başlarına ilerleyemezler, korkaklar tek başlarına geri çekilemezler. SUN Zİ / Savaş Sanatı