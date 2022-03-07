07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Marketlerdeki biz... Biz miyiz?
HAŞMET BABAOĞLU
Marketlerdeki biz... Biz miyiz?

Marketlerdeki biz... Biz miyiz?

07.03.2022, Pazartesi
Cumartesi akşamı...
Kapanmasına az kala markete giriyorum.
Bir iki şey alıp çıkacağım, içerisi de nerdeyse boş...
Sonra içeri yedi sekiz adam giriyor; halleri telaşlı, gözleri tedirgin, birbirleriyle laflıyorlar...
Birisi atmaca tavırlarla raflara bakıp "kaldırmışlar mı lan" diyor, diğerleri biraz da utangaç biçimde sessiz kalıyor.
Aralarından geçip kasaya yöneliyorum.
"Hesabı kapatıyorum" diyor kasiyer, sonra durup gözlerini kısarak soruyor: "Sen yağ almıyor musun abi?" O zaman uyanıyorum...
"Bu kadar fena mı durum?" diyorum.
"Yağmaladılar bir nevi" diyor. "Ayçiçek yağı yetmedi, yağ diye buldularsa aldılar. Sen bugün yağ almayan dört beş kişiden birisin."

***

Çok karışık iş...
Global tedarik sorunu; stokçuluk, stok yok söylentisi çıkartıp fiyat arttırma, spekülasyonlar ve gerçeklerin iç içe geçmesi, vb.
Olayın karışık tarafıyla ilgili bakanlar, kurumlar uğraşsın.
Biz biraz da bu manzaraların aynasında dönüp kendimize bakalım...
Ailelerinden gelen telefonla birden kahveden kalkıp markete Ayçiçek yağı "avlama"ya gelen adamlar mesela...
Biz miyiz bu?
Basına yansıyan görüntüleri biliyorsunuz...
Beş kiloluk tenekeyle kasaya koşturup zafer gülüşü patlatan genç kadın mesela...
Biz miyiz?
Beğendik mi kendimizi?
Ortada bir tuhaflık var ve bu tuhaflık derhal hayatımızdan çekip gitmeli.
Yoksa gelecek zor günler daha zorlaşacak.

***

Şimdi şu iki noktanın altını çizeyim.
Birincisi...
Siyasetçiler, yöneticiler, yetkililer de kafalarına kazısınlar...
Sosyal medya çağındayız.
Hiç önemsemediğiniz bir söylenti, rezil bir manipülasyon birkaç saat içinde kontrol edilemez noktalara gelebiliyor.

***

İkincisi...
Pandemiyi normal bir sağlık sorunu sandınız; yanıltıldınız.
Bu yolla kitleleri üzerinde global bir panik deneyi yapıldı; milli ve geleneksel hasletler bu panik atmosferinin altında ezildi...
Artık her yerde aynı panik...
Al sana global insan!
Ama toparlanmamız gerek...
İtidal ve sabır içeren adetlerimize çok çabuk biçimde dönmek zorundayız.

***


NOT DEFTERİ
"Piyasa", artık yerçekimi yahut atmosfer basıncı gibi doğal bir sistem gibi geliyor kulağımıza... Oysa "piyasanın ne istediği" bize büyük şirketlerin ve patronlarının istediklerini anlatır.
(GEORGE MONBIOT / Bu Enkazı Kaldırmak)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
‘Sen hiçbir şey görmedin Hiroşima’da!’ 06.03.2022 Pazar
CUMARTESİ NOTLARI: Kelimeler ve hileler 05.03.2022 Cumartesi
Avutsun bahaneler... 04.03.2022 Cuma
Bu politikacılar nereli olabilir? 03.03.2022 Perşembe
Tuzaktı, düştü! 01.03.2022 Salı
Tıka basa propaganda 28.02.2022 Pazartesi
Penceremi özlüyorum 27.02.2022 Pazar
Cumartesi Notları: Kelimelerin haysiyetiyle oynamayın! 26.02.2022 Cumartesi
Nasıl anlatsam da anlasan, bilemiyorum ki... 25.02.2022 Cuma
Garp cephesinde yeni bir şey var mı? 24.02.2022 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA