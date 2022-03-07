Cumartesi akşamı...Bir iki şey alıp çıkacağım, içerisi de nerdeyse boş...Sonra içeri yedi sekiz adam giriyor; halleri telaşlı, gözleri tedirgin, birbirleriyle laflıyorlar...Birisi atmaca tavırlarla raflara bakıp "" diyor, diğerleri biraz da utangaç biçimde sessiz kalıyor.Aralarından geçip kasaya yöneliyorum."Hesabı kapatıyorum" diyor kasiyer, sonra durup gözlerini kısarak soruyor: "" O zaman uyanıyorum..."Bu kadar fena mı durum?" diyorum."Yağmaladılar bir nevi" diyor. "

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Çok karışık iş...Global tedarik sorunu; stokçuluk, stok yok söylentisi çıkartıp fiyat arttırma, spekülasyonlar ve gerçeklerin iç içe geçmesi, vb.Olayın karışık tarafıyla ilgili bakanlar, kurumlar uğraşsın.Biz biraz daAilelerinden gelen telefonla birden kahveden kalkıp markete Ayçiçek yağı "avlama"ya gelen adamlar mesela...Basına yansıyan görüntüleri biliyorsunuz...Beş kiloluk tenekeyle kasaya koşturup zafer gülüşü patlatan genç kadın mesela...Biz miyiz?Ortada bir tuhaflık var ve bu tuhaflık derhal hayatımızdan çekip gitmeli.Yoksa gelecek zor günler daha zorlaşacak.

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Şimdi şu iki noktanın altını çizeyim.Siyasetçiler, yöneticiler, yetkililer de kafalarına kazısınlar...Hiç önemsemediğiniz bir söylenti, rezil bir manipülasyon birkaç saat içinde kontrol edilemez noktalara gelebiliyor.

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İkincisi...

Pandemiyi normal bir sağlık sorunu sandınız; yanıltıldınız.

Bu yolla kitleleri üzerinde global bir panik deneyi yapıldı; milli ve geleneksel hasletler bu panik atmosferinin altında ezildi...

Artık her yerde aynı panik...

Al sana global insan!

Ama toparlanmamız gerek...

İtidal ve sabır içeren adetlerimize çok çabuk biçimde dönmek zorundayız.

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NOT DEFTERİ

"Piyasa", artık yerçekimi yahut atmosfer basıncı gibi doğal bir sistem gibi geliyor kulağımıza... Oysa "piyasanın ne istediği" bize büyük şirketlerin ve patronlarının istediklerini anlatır.

(GEORGE MONBIOT / Bu Enkazı Kaldırmak)