Dünya üzerime bütün ağırlığıyla çöktüğünde...Çocuklarla sohbet ilaç gibi geliyor.Christian Bobin haklı...Bir çocukdediğinde irkilmiyorum mesela...Aksine, içimi sevinç kaplıyor.Biliyorum çünkü...Sabırsız ses tonları...Biz yetişkinlerin değerini bilmediğimiz ne varsa, bir iki dakika içinde hayatımızın ortasına geri getiriverecek...

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Ama sonra evime döndüğümde...Televizyon ve tabletin ekranlarında haberler açıldığında...miniklerin görüntüleriniizlediğimde...Omuzlarıma doğru yüklenen basınç katlanılır olmaktan çıkıyor.Özenle kuruyor, sonra çocuklar hayranlıkla bakmaya başlamışken elimizin tersiyle vurup yıkıyoruz.

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Geçen gün bir okurum yemyeşil bağlara, bahçelere ve bulutlarla dolu gökyüzüne bakan bir pencerenin fotoğrafını göndermiş ve altına şöyle yazmıştı...Arkama döndüğümde...Bana takılan babama nazlanışım, annemin sofraya getirdiği dumanı üstünde yemekler, kardeşlerimin telaşlı halleri...Yani..

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Şimdi bu satırları yazarken ben de kendimi hatıralarım arasından çekip çıkartıyorum.Sobanın üzerindeki çaydanlıktan çıkan buharın hızla buğuya dönüştüğü pencere hani...Dedem ve ben...Kızarmış ekmekler, reçel...Az önce bahçenin arkasındaki kümesten toplanmış yumurtalar...Kim inanır şimdi, o zamanlar gerçekten yemyeşildi.

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Ben Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirindeki çocuktum...Penceremi özlüyorum, çok özlüyorum.Çok sonraları bin türlü mutsuzluğun izlerini taşıdığını öğrenmem şu an umurumda değil.