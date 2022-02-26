Bizim TV kanalları, sokakta yakaladıkları Ukraynalıları konuşturmayı seviyor. Ben de izliyorum: Gözü yaşlı genç bir kadın şöyle diyordu:diyor. Ben de o sırada yabancı ajansların üç gün önce yaptıkları haberleri okuyorum.Şöyle haberler var:Kim bu oligarklar?Ukrayna'da 2014'te sokak olaylarının parasını veren, geçen sekiz yıl içinde (parasıyla değil mi!) bir parti kapatıp ötekini açan, ABD'li Demokrat'larla "ense tokat" ilişkiler kuran, futbol kulüpleri ve eğlence medyasıyla kitleleri oyalayan güçlü kişiler... Şimdi halk silah dağıtım noktalarında kuyrukta, onlar Boris Johnson'un müşfik kollarında...

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Paketin içindeki malzemelere bakalım...Soya yağı, palmiye çekirdeği yağı, palmiye meyvesi yağı, zeytinyağı, bakla yağı, lesitin, laktik asit, su, tuz, vd. Adı ne?Geçin yahu, geçin!Vegan şu bu, ne olmak istiyorsanız, olun ama terimlerinyle oynamayın.Tereyağı, tereyağıdır. Böylebir dünyanın insana hayır getirmesimümkün mü?

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Okurken gözlerime inanamadım...bütün dünyanın kitlendiği Putin'in meşhurkonuşmasını dinlerken neler yaptığınıyazdı. Mesela sekiz kere esnemiş. Dokuzkere dikkatini kaybetmiş. Sıkılmış Putin'idinlerken yedi kere telefonuyla oynamış...Böyle bir meslek kimliği, böyle bir medya hali görülmüş müdür?

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Twitter odalarındaki sohbetlerde dikkatimi çekiyor. Söz alan insanlar, Avrupa ülkelerinin tutumlarından şikâyet ederken süreklideyimine başvuruyorlar.Artık anlamak ve kelimelerimizi, deyimlerimizi, kavramlarımızı baştan ele almak zorundayız.Ortada çelişki yok, varoluş zeminleri bu.

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Meraklısına, Vladimir Pozner'inbaşlıklı Yale Üniversitesi konuşmasınıtavsiye ederim. Youtube'da tamamıvar. Pozner, bir zamanlar Batı'daSovyet casusu gözüyle bakılan fakat çoketkili bir gazeteciydi. Şimdi küreselci ideolojininfanatik destekçisi. Ancak çok berrakbir konuşmacı.