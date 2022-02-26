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Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi Notları: Kelimelerin haysiyetiyle oynamayın!
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi Notları: Kelimelerin haysiyetiyle oynamayın!

Cumartesi Notları: Kelimelerin haysiyetiyle oynamayın!

26.02.2022, Cumartesi
Bizim TV kanalları, sokakta yakaladıkları Ukraynalıları konuşturmayı seviyor. Ben de izliyorum: Gözü yaşlı genç bir kadın şöyle diyordu: "Az önce babam ve kardeşimle konuştum, silah dağıtılan yere gitmişler, silah alıp direnecekler." Bir başkası "Hiçbir yere gitmeyeceğiz, savaşacağız" diyor. Ben de o sırada yabancı ajansların üç gün önce yaptıkları haberleri okuyorum.
Şöyle haberler var: "Ukraynalı oligarklar ailelerini alarak özel uçaklarla ülkeyi terk ettiler." Kim bu oligarklar?
Ukrayna'da 2014'te sokak olaylarının parasını veren, geçen sekiz yıl içinde (parasıyla değil mi!) bir parti kapatıp ötekini açan, ABD'li Demokrat'larla "ense tokat" ilişkiler kuran, futbol kulüpleri ve eğlence medyasıyla kitleleri oyalayan güçlü kişiler... Şimdi halk silah dağıtım noktalarında kuyrukta, onlar Boris Johnson'un müşfik kollarında...

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Paketin içindeki malzemelere bakalım...
Soya yağı, palmiye çekirdeği yağı, palmiye meyvesi yağı, zeytinyağı, bakla yağı, lesitin, laktik asit, su, tuz, vd. Adı ne? Vegan tereyağı. Geçin yahu, geçin!
Vegan şu bu, ne olmak istiyorsanız, olun ama terimlerin "haysiyeti"yle oynamayın.
Tereyağı, tereyağıdır. Böyle "mitomanik" bir dünyanın insana hayır getirmesi mümkün mü?

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Okurken gözlerime inanamadım...
Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinin genel yayın yönetmeni, bütün dünyanın kitlendiği Putin'in meşhur konuşmasını dinlerken neler yaptığını yazdı. Mesela sekiz kere esnemiş. Dokuz kere dikkatini kaybetmiş. Sıkılmış Putin'i dinlerken yedi kere telefonuyla oynamış...
Böyle bir meslek kimliği, böyle bir medya hali görülmüş müdür? Ne günlere kaldık!

***

Twitter odalarındaki sohbetlerde dikkatimi çekiyor. Söz alan insanlar, Avrupa ülkelerinin tutumlarından şikâyet ederken sürekli "ikiyüzlülük" deyimine başvuruyorlar.
Artık anlamak ve kelimelerimizi, deyimlerimizi, kavramlarımızı baştan ele almak zorundayız. Batı'nın bir yüzü var.
İkiyüzlülük dediğimiz o "yüz" işte!
Ortada çelişki yok, varoluş zeminleri bu.

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Meraklısına, Vladimir Pozner'in "How the United States Created Vladimir Putin?" başlıklı Yale Üniversitesi konuşmasını tavsiye ederim. Youtube'da tamamı var. Pozner, bir zamanlar Batı'da Sovyet casusu gözüyle bakılan fakat çok etkili bir gazeteciydi. Şimdi küreselci ideolojinin fanatik destekçisi. Ancak çok berrak bir konuşmacı.
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