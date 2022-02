Şunu aklımızın bir köşesine kaydetmeliyiz...Kazanan sadecedir, yani ortalıkta görünmüyormuş gibi yapantaraf...

***

Hatırlayın...Birinci büyük savaş başlayalı sadece iki ay olmuştu.Ve Alman Şansölyesi von Bethmann Hollweg kazanacaklarından emin halde şöyle beyanatlar veriyordu:Sonra ne oldu?Almanya yenildi.Almanya'ya diz çöktürüp ağır tazminata bağlayan Fransa ise sefil bir zafiyet içine düşmüştü.Rus İmparatorluğu mu?O daha savaş bitmeden yıkılmış, yerine kısa süre sonra farklı "emperyal" özellikler taşıyacak Sovyetler Birliği inşa edilmeye başlanmıştı.

***

Başlangıçta Almanya her yeri ezip geçecek gibiydi.Düz bakarsanız, sonunda fena yenildi Almanlar.Anlayacağınız...Savaş, muazzam bir soğuk savaş dengesine ve her iki tarafın kendi yaşam alanlarındaki küçük balıkları afiyetle yutmasına yol açtı.Kısa süre sonra Avrupa'nın en sağlam devleti oldu. Birkaç on yıl sonra da Avrupa'nın sahibi...

***

Yani iş öyle ilkokul, lise veya artık yüksek lise kıvamına gelmiş üniversitelerin tarih kitaplarında yazıldığı gibi yürümüyor.aynı şekildedeğerlendirmek doğru değil.Merkezdeki savaşlar işte galipler, işte mağluplar diyerek anlaşılamaz.Maç değil bu...Olay doğrudan oyunun kurallarını kökten değiştirmek üzerine kuruluyor.

***

Şimdi bazılarınız haklı olarak "Olan Osmanlı'ya olmuş" diyecek.

Eh, birçok modern tarihçi de açık açık "Birinci Dünya Savaşı'nda asıl hedef Osmanlı'yı ortadan kaldırıp Ortadoğu ve Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmaktı" tezine ağırlık veriyor.

Ya şimdi?

Ya bundan sonra?

Onu da ilerde çok konuşacağız zaten...

***



AYNA

Seni uykudan uyandıracak olan ölümse, bu uyanışın ne faydası var? ŞİRAZLI SADİ