Yahu dolandırılan ilk profesör değil ki Prof. Dr. Nilüfer Narlı! Konuyu sadece onun üzerinden tartışmanın âlemi yok! "Bakınız, dolandırıcılar sosyolojiyi bu işin profesöründen daha iyi biliyor" demek de iyi espri ama tababet, mühendislik ve fizik alanlarından akademisyenler için ne söyleyeceğiz?Gençliklerigeçen insanlar gün gelip hoca olunca da çantaya paraları doldurup "Ben savcıyım, ben polisim" diyene taşıyorlar. İnandırıcı yumuşaklıkta ifade edilmiş fakatnde bir talebe direnmeleri zor... Bir dediye bir şey var tabii! Bazıları uzmanlıklarında derinleştikçe, hayata yabancılaşıyor.

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Bu dolandırıcılık hikâyelerine bir de şöyle bakmak gerek.O yüzden Melih (Altınok) gibi düşünüyor ve Nilüfer Hanım'a geçmiş olsun diyorum: "Çok canınızı sıkmayın, cana geleceğine mala gelsin hocam!"

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Şu türden açıklamalar birden yaygınlaşmaya başladı.deyip geçiyorum; çünkü bu sefer de Gates Vakfı'nın önde gelen uzmanlarından Dr. Lee Hampton konuşmuş: "Eğer AIDS 40 yıl önce yaşandı geçti diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, oysa şu anda global bir HIV salgını yaşıyoruz."

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Türklerinnde en çok satın aldıklarıürününolduğuortaya çıkmış. İkinci sırada tatlı,tuzlu atıştırmalıklar yer alıyormuş...Gelişmiş ülkelerde birinci sıradatuvalet kâğıdı bulunuyor, pandemininbaşındaki yağmalamalardanda biliyorsunuz. Bizde üçüncüsıradaymış... Bu araştırma veanketlere hep şüpheyle yaklaşıyorum.Un hephanelerde stokta bulunduğu için mi"panik alışveriş"ine girmiyor?

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İsveçli yönetmen'ın (1918-2007) filmlerineayrı bir yakınlık hissediyorsanız,şu sıralardasalonlarında gösterimde olanfilmine mutlakagitmelisiniz. Fakat bundanbağımsız olarak da güzel film. Beniçok etkiledi.

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Son yıllarda hep aynı şey oluyor hayatımda:Lakinlaflamaya da bayılıyorum. Onlar dahani!