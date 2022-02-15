Masaya bakınca...ABD Elçisi'nin hayaleti de seçilebiliyor, net!Ne de olsahani...Görmesini bilen gözler, Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'nun neşesinin ardındakifark edebilir.Ama onca kar kışta Rumelikavağı'ndaki balıkçıya gidip İmamoğlu'yla görüşen İngiltere Büyükelçisi nerede acaba?Görünmez eliolabilir mi?Malum Akşener'in İstanbul İl Başkanı o karlı günde görüştüğü İngiltere Başkonsolosu Kenan Paleo'ya, "İmamoğlu'yla Kıbrıs'tan kankalık falan çıkartmayın başımıza, Genel Başkanımız Akşener'i desteklemeniz daha uygun olur" demiş midir?

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İşin şakası ve şaka gibi gerçekleri bir yana...İngiltere'nin bizdeki (Körfez ülkeleri ve Londra maliyesinden kaynaklanan) havası hâlâ yerinde ama bir hafta içinde dünyada fena hırpalandı.İlk olarakçok sert yaptı...dedi.Şok yaşandı tabii...Ardından Dışişleri Bakanı Liza Tuss, haritaya bile bakmadan binbir cakayla gittiği Moskova'da Lavrov'dan azar işitti.Lavrov,deyip toplantıyı terk etti.Bilmiyorum artık...Londra buradaki diplomatik misyonuna da "Ortalığı çorba ettiniz, şimdilik muhalefetle ilgilenmeyi unutun" mesajı göndermiş midir?

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Masaya dönelim...

Yalnız "yakın arkadaşlara" linklenen Instagram fotosu gibi bir masa.

Yakın arkadaşların da çoğu "dışarıda" malum.

"Buradayız, aramızda çatlak yok, desteğinizi üzerimizden çekmeyin" mesajı...

Artık her şey semboller üzerinden yürütülüyor ya, parlamenter sistem mutabakat metni de 28 Şubat'ta açıklanacak...

Eski vesayet düzeninin parlamenter sisteme "balans ayarı" çekmeye kalkıştığı tarih yani...

Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden 28 Şubat!

Koca koca insanlar bu tarihi seçerken ne yaptıklarını bilmiyor olabilirler mi?

Büyük ihtimalle bu da "ecnebi eğitimli" bir tavsiye ve sufledir.

Bırakın Türkiye'yi, global bir 28 Şubat'tan söz edilen şu günlerde bu altı siyasi liderin sahiden "buralı" bir tercih yapıp bu tarihi seçtiğini düşünebilir miyiz?

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AYNA

Gerçek savaş ilk olarak kuşatma eylemiyle başlar. Sadece dayanmak asla muharebe etmek anlamına gelmez. CARL VON CLAUSEWITZ