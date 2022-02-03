Hayır! Ukrayna-Rusya geriliminde birdenbire ortaya bir şahin olarak çıkışından söz etmiyorum...Ne yapıp edipdadeğil, sözünü ettiğim şey...Büyükelçisinin kıvrak hareketleriyle iç siyasetimize müdahalesini kastediyorum.Sonuca bakın...

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Unutulmasın...Sonra bildiğimiz "sansasyonel" görüşme geldi;Aynı gün daha erken saatlerde İngiltere Başkonsolosu Paleo ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu görüşmüşlerdi.dememek imkânsız.Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu daha yeni veren ve mesela Meclis Başkanı'nı bile henüz ziyaret etmemiş ABD Büyükelçisi'nin apar topar İmamoğlu ziyareti de garip...Bu işler normal işler değil; Viyana Sözleşmesi'ne uyup uymadıkları tartışılır ama

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On büyükelçinin Osman Kavala'yı bahane edip ABD merkezli bir bildiriyi çoğaltarak Türkiye'ye ültimatom vermeye kalkışmalarını...Sonra "İstenmeyen adam/persona non grata" ilan edilmekten korkup Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne bağlılık bildirerek geri adım atmışlardı.Bu çok önemli bir noktaydı.Ama şimdi bugörüşmeler ve resmiyet dışı fotoğraflarlaİngiltere ne anlatmak istiyorolabilir?

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Ha! Sahi...

Bizim muhalefetin onlarca yıldır hamiliğini üstlenen Almanya nerede?

Almanya demek, Avrupa demek...

Avrupa, Ukrayna tedirginliğini üzerinden atar ve enflasyon sıkıntısından başını kaldırabilirse, Kılıçdaroğlu'nun yardımına koşar mı?

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NOT DEFTERİ



"Biri özel bir aşı icat etmeli" diyordu. "Ya da bir hap. Bugünlerde bulacaklar bu hapı. Hep inançlı bir adam oldum ben. İlerlemeye inanıyorum. Bugünlerde piyasaya erdem hapları, insanlık hapları sürecekler. İnsanlar, her sabah işe gitmeden önce, bir bardak suyla birlikte bir hap yutacaklar." (ROMAIN GARY / Cennetin Kökleri)