Böyle iktidar olamazsınız...Olamıyorsunuz da...Bunu defalarca sizin üzerinizden test ettik ve zaman zaman size güvenerek hata ettik.CHP sosyolojisi ne uzar ne kısalır.Yaptığımız değerlendirmeler sonucu kanaatimiz budur;yıllar oldu.Bilmeyenler de bilsin artık!Şimdilik memnun olduğumuz tek şey HDP'yle kurduğunuz yakın bağlar...Dikkat edeceğiniz nokta ise şu...Zaman zaman aranızdaki "marjinal" kesimlerin seslerini yükseltmeleri normal.Fakat muhalefet cephesi olarak esas hedefinizsiyasi söylem üretmekte çuvallıyorsunuz.Bu problemi, siz ""la birlikte çalışarak çözmek istiyoruz.

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Bir dakika!Fakat muhalefetlekapalıtoplantılar ve tuhaf buluşmalardaÇünkü Batı'nın operasyon merkezlerinin zihninin nasıl çalıştığına ve Türkiye'ye nasıl baktıklarına aşinayım...Duyumlarım falan deyip sansasyona yaslanmak, bana uymaz.bir şey varsa zaten...Hatta ortada birvarsa...Son bir ayda CHP ve İyi Partililerin diplomatlarla görüşme trafiğine bakın anlayın...Efendim, neymiş, bunlar çok normalmiş...Tabii de bu trafik, bu sıklık, bu "atölye çalışması" havası hiç normal değil.

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Bu görüşmelerde konuşulan daha ne detaylar vardır, diyorsunuzdur şimdi.Var bir fikrim tabii...Mesela elçilerin...Gelecek ve Deva hakkında umutsuz olduklarına...CHP'yi küreselci dil konusunda yeteneksiz ve İyi Parti'yi seküler milliyetçi kanalı büyütmek konusunda ağır kanlı bulduklarına kalbımı basabilirim.Ha!elbette,nasıl birisi ve şehir kar altında kaldığızamanki tercihleri nasıl, bunları anlamakayrıca önemliydi.