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HAŞMET BABAOĞLU
Buluştukları elçiler onlara ne anlatıyor?

Buluştukları elçiler onlara ne anlatıyor?

31.01.2022, Pazartesi
Böyle iktidar olamazsınız...
Olamıyorsunuz da...
Bunu defalarca sizin üzerinizden test ettik ve zaman zaman size güvenerek hata ettik.
CHP sosyolojisi ne uzar ne kısalır.
Yaptığımız değerlendirmeler sonucu kanaatimiz budur; bunu da Kemal Bey'e bildireli yıllar oldu.
Bilmeyenler de bilsin artık!
Göreviniz bir yandan toplumsal memnuniyetsizlik duygusunun artması için kanallar açmak, öte yandan da seçmenin kafasını karıştırmaya yönelik ve "muhafazakar" bir ittifak cephesi oluşturmaktır.
Şimdilik memnun olduğumuz tek şey HDP'yle kurduğunuz yakın bağlar...
Dikkat edeceğiniz nokta ise şu...
Zaman zaman aranızdaki "marjinal" kesimlerin seslerini yükseltmeleri normal.
Fakat muhalefet cephesi olarak esas hedefiniz halkın mütedeyyin ve "sessiz" çoğunluğunu ikna edecek siyasi söylem üretmekte çuvallıyorsunuz.
Pandemi sonrası kriz ortamında bile inandırıcı olamıyorsunuz.
Bu problemi, siz "dostlarımız"la birlikte çalışarak çözmek istiyoruz.

***

Bir dakika!
Heyecan yapmayın, yukarıdaki konuşmalar elbette kurgusal...
Fakat muhalefetle yabancı diplomatik misyon şeflerinin kapalı toplantılar ve tuhaf buluşmalarda üç aşağı beş yukarı bunları söylediklerine eminim...
Çünkü Batı'nın operasyon merkezlerinin zihninin nasıl çalıştığına ve Türkiye'ye nasıl baktıklarına aşinayım...
Duyumlarım falan deyip sansasyona yaslanmak, bana uymaz.
Sansasyonel bir şey varsa zaten...
Hatta ortada bir skandal varsa...
O da Amerikalı ve Avrupalı diplomatların şu halleridir.
Son bir ayda CHP ve İyi Partililerin diplomatlarla görüşme trafiğine bakın anlayın...
Efendim, neymiş, bunlar çok normalmiş...
Tabii de bu trafik, bu sıklık, bu "atölye çalışması" havası hiç normal değil.

***

Bu görüşmelerde konuşulan daha ne detaylar vardır, diyorsunuzdur şimdi.
Var bir fikrim tabii...
Mesela elçilerin...
Gelecek ve Deva hakkında umutsuz olduklarına...
CHP'yi küreselci dil konusunda yeteneksiz ve İyi Parti'yi seküler milliyetçi kanalı büyütmek konusunda ağır kanlı bulduklarına kalbımı basabilirim.
Ha! İmamoğlu'nu her seferinde yüz yüze görmek gerekiyor elbette, nasıl birisi ve şehir kar altında kaldığı zamanki tercihleri nasıl, bunları anlamak ayrıca önemliydi.
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