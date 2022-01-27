27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Neden sevmiyorlar?
HAŞMET BABAOĞLU
Neden sevmiyorlar?

Neden sevmiyorlar?

27.01.2022, Perşembe
Halkı neden sevmiyorlar?
İnançlı sıradan insanlara neden içleri bir türlü ısınamıyor?
Neden?
Hatta neden nefret ediyorlar?
Neden her fırsatta sade insana laf çakmaya çalışıyor, onları kendilerinden uzak tutuyorlar?
Neden yürüyüş parkurlarına bayılıyor ama kıpır kıpır sokaklarda tedirgin oluyorlar?
Neden sadece kendilerini ve kendilerine benzemeye çalışan "muhafazakâr"ları seviyorlar?

***

Çünkü bilirler ki...
Sıradan diye bildikleri o insanların "sıradışı" özellikleri vardır.
Karda saatlerce yolda kalan insanlara hakaret eden kendini bilmezin o sırada İsviçre'de tatil yapmakta olduğunu hem sözünden, hem gözünden şıp diye anlayıverir...
Çünkü bilirler ki...
O halk neyin "olağanüstü" kar yağışı, neyin beceriksizlik olduğunu hiç duraksamadan tespit eder; kültürü, görgüsü bu ayrımları yapmaya yeter de artar; bu hasletlerini "okumuşluk"la bozmaya izin vermemiştir.

***

Paçalarından zavallılık akan ama iki yemek, üç kıyafetle kendini "elit" zannedenlere her türlü palavrayı yutturabilirsiniz...
Yeter ki...
Ambalajı şık olsun...
Yeter ki...
Ajans ambalaja biraz emek versin...
Yeter ki...
Yalan rüzgârı hızlı essin!
Ama işte o sade insan bu rüzgâra gülüp geçiyor...
Sesini çıkarmasa bile aklının bir köşesine yazıyor...
Yalanı her halinden, tavrından tanıyor.
Doğrunun ne olduğu bilgisi hâlâ yerli yerinde...
Bunun için gıcıklar onlara...
Onları New York'ta, Washington'da kar hikâyeleriyle kandıramazsınız...
Var mı, senenin altı ayı buz tutan Erzurum'da ulaşımdan söz etmeye?

***

CHP ve onun yanı başına dizilen bütün politika testileri bu imtihandan her seferinden çakacaklar...
Bunu biliyorlar.
Halkın onları tanıma konusundaki feraseti karşısında...
Suskun fakat kül yutmayan gözünde hep derme çatma ve "yabancı" kalacaklar.
Kazara seçim kazandıklarında bile bu tedirginlikleri geçmeyecek...
Öfkeleri, azgınlıkları, nefretleri bundan...

***


NOT DEFTERİ
Neoliberalizmin en kayda değer yanı hâlâ burada olmasıdır. Aşikâr ve yıkıcı başarısızlıkları onu yerinden oynatamamıştır. İnşa ettiği sistem çökerken, ideoloji ayakta kalmıştır. Dahası, aşırı uç bir hâl almıştır. (GEORGE MONBIOT / Bu Enkazı Kaldırmak)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
‘Çoook sevilen’ Avrupa ülkeleri 25.01.2022 Salı
Ne hileler var şu gelişmelerde! 24.01.2022 Pazartesi
Büyüyen evler, küçülen kalpler 23.01.2022 Pazar
CUMARTESİ NOTLARI: Zihinlerde bitti! 22.01.2022 Cumartesi
Hepsi politika hepsi plan! 21.01.2022 Cuma
ABD, Rusya, Çin... Ve Türkiye 20.01.2022 Perşembe
Olmaz, olmaz deme! 18.01.2022 Salı
Her yer tiktok 17.01.2022 Pazartesi
Yüzlerimizi geri verin! 16.01.2022 Pazar
Cumartesi Notları: Unutturuyorlar! 15.01.2022 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA