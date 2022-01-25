Ya işte böyle!hiç beklenmedik bir yerde tokat gibi çarpar yüzlerimize... Meselagibi bir TV yarışmasında...

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Soru şuydu...hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar, devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?Dört şık vardı... Danimarka, Norveç, İsviçre, Belçika.Yarışmacının cevabı mı?

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Doğru cevap...ydi.Aslında Heidi'nin ve çıplak ayaklarının hikâyesini merak etseydik, doğru cevabı şıp diye bulurduk.Ama öğretmediler, öğretmezler, zaten bizimkiler öğrenmek de istemezler.Pek sevdiği İngiltere'nin kraliçesi gibi ekran karşısındaki izleyicilerini selamlayan yarışmacı hanımefendinin şu dediği de çarpıcıydı:

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Başka bir soru olsaydı...diye sorulsaydı mesela...Belçika der miydi yarışmacı?Daha doğrusu, malum sosyal kesimin aklından geçer miydi?Hayır.Zaten yarışmacı da, hatırlayacaksınız,demişti.

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Bir kişiden değil, yanlış anlaşılmasın, yıllarca ülkeyi ve her zaman da kültürel iktidarını elinde tutmuş bir kesimden söz ediyorum.Basit bir cehaletten değil,söz ediyorum.Eğitimle oluşturulmuştur bu "kafa" ve eğitimle giderilmesi için de hâlâ hiçbir şey yapılamadı.

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Şu köşede yıllardır "Ne zaman lise müfredatına sömürgecilik tarihi dersi konulacak?" diye sorup durdum.

Defalarca yazdım; üniversitelerimizde oryantalizm çok işlenmeye başladı, güzel ama oksidantalizm konusunda yerimizde sayıyoruz; Batı'yı doğru düzgün tanımıyoruz diye...

Daha ne kadar yazıp çizeceğim, bilemiyorum.

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NOT DEFTERİ

Rahat bırakılmak istiyorlar ve hiçbir şeyden kulak ve beyinden ettikleri kadar nefret etmiyorlar. İdealleri kulaksız ve beyinsiz bir kitle olmak... (THOMAS BERNHARD / Kireç Ocağı)