Kimsin sen? Yüzünün yarısı

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Diyorlar ki, hem "para yok!" deyip hem de kafeleri, lokantaları, ayaküstü atıştırma köşelerini hıncahınç dolduruyorlar... Anlamıyorlar ki, oralarda yüzlerimize kavuşuyoruz.konuşuyoruz. Yüzlerimiz; yaniÜzerine para alıyorlar. Ne yapalım! Razıyız.

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Kafe denilen yerin kahveyle falan alakası kalmayalı iki yıl oldu. Dışarıdakikalabalıkların arasından geçip bir kafeye girmek insanı ferahlatıyor.

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İtalyangeleneğinde ilk başlardagösterininsonunda maskelerini kulisteçıkartıp seyircilerini açık yüzleriyleselamlamaya koşarlarmış...Sonra yavaş yavaş işdeğişmiş. Maskeler selamlamasırasında alınların üzerindetutulmaya başlanmış. Yıllargeçtikçe tiyatro geleneğindemaskeler çok değerli nesneleredönüşmüş, oyunculargözleri gibi bakmış maskelerine...Bugün de öyle, değil mi?O her an hızla leş gibi kirlenenbez parçalarına nasıl özengösteriyoruz.

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Küçük PTT şubesi önündeki kaldırımda kuyruk var. Hava soğuk. Ama herkes tek tek içeri alınıyor.memur arkadaş, "Merhaba abi, nasılsın?" demişti. Mahalleden göz aşinalığı işte! Şimdiyse içeri girdim, "Selam" dedim, ses yok!Belgeni çıkartırsan, var oluyorsun. Şimdilik bir kart, yarın öbür gün sadece dijital yüz ve iz olarak...

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Bilirsiniz, yüzlerimiz hasar görür veya zamanın etkisiyle çökerse kendi aramızdadenir. Tanınmak yüzdür,(nasıl da izlerini bırakır!) yüzdür...

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Eğergerekiyorsa, "Gel de birkonuşalım, hallederiz" deriz.Maskelerle mi oturacağız öyledurumda?

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Her şeyden hoşlanabiliriz. Saçlardan, bedenin salınımından, jestlerden, kokusundan, havasından hoşlanırız. AmaBağlanılan yüzdür. Yüzümüzle sever, bağlanırız. Sevdiğimiz her şeyde, dağda, taşta birbulur, yoksa çizeriz.

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Yüzlerimizi geri verin!