Kimden bahsediliyor? Anlatayım;Kennedy, Nixon gibi ABD başkanlarınadanışmanlık yapmış, uluslararasımüzakerelerin usta ismi ve akademisyenHarald Malmgren,bu sözlerle tanımlıyor.Malmgren'in 1992'den beri tanıyıpsık sık sohbet ettiği Putin'i böylebir benzetmeye konu etmesinin nedeni,çocukluğunun Sicilyalıların çoğunluktaolduğu bir mahallede geçmesi.O "ruh"u iyi tanıyor Malmgren.13 Ocak'ta çıkan "What the Westgets wrong about Putin" başlıklı yazısıçok ilginç. Şu tespitini de ekleyeyim:

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Hayat pahalılığı nedeniyle bir türyaşıyoruz. Yanigünlerine geri döndük. İstanbul'da trafik yoğunluk ortalaması yüzde 51-55 oranında. İş çıkışı saatlerinde ancak yüzde 61 seviyesine geliyor. İnanılamayacak bir şey. İtiraf edeyim, geçen gün Ümraniye'den Kadıköy'evardım. Kadıköy ve çevresinde ne gördüm dersiniz? Kafeler yine tıklım tıklım. Oysakafelerde müşteri sayısı yarı yarıya azalmış durumda...

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Bursa'daüreten ve bunuolarak pazarlayan uyanıkişletmeci işin püf noktasını kavramış...Nereden mi anlaşılıyor? Çünkügazetecilere şöyle diyor fırıncı arkadaş:"Sağlıklı ürün yaptık. Üstelik etlilahmacuna göre fiyatı yüzde 15 dahauygun." Malum, "sağlık" denince akansular durur. Üstüne üstlük ucuz. Şimdisöyleyin bana; bundan beş yıl sonradiyen biriçıkar mı acaba? Yıllar hızla geçiyor,zihinler bulanıyor. En önemlisi de şu:

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Bir daha hatırlatayım... Sosyal medyanın meşhurdoktoru 13 Haziran 2021'de şöyle demişti: "Tek doz 570 civarı etkili. 2. dozun yıllarca % 95 etkili olacağını öngörüyoruz." Sonra da şu tahminini Twitter'a aktarmıştı:Bunların