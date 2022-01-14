Oyuncudurlar...Ve gün gelir, kişilikleri bir rolden ötekine koşturup durur.Hatta Amerikan "Actor's studio" ekolünden olanlar, kişisel gerçeklerini de ancakifade edebilirler.Al Pacino, Robert De Niro ve benzerlerine bakın, demek istediğimi anlarsınız.Kendi hayatlarını anlatmaya çalıştıkları röportajlarında bile bir film setinde gibidirler., kendini oynar., insanda gerçek hayatta gerçekten De Niro diye biri var mı, şüphesi uyandırır. Öylesine aşırı rol kasar (overacting) her seferinde...Ne var ki,eğlence kültürünün hikâyeleri karşısında çocuklaşırlar.Sevdikleri oyuncuların rollerini, onların gerçek kişiliklerine tercih ederler.Sonrası?

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Lafı şuraya getireceğim...Belli ki, ünlü aktörün birkaç yıldırne yaptığı katkıları fazla ciddiye almışlar.Şimdi öfkeliler.Neymiş...DiCaprio, 150 milyon dolarlık yatıyla atmosfere olağanüstü yüksek miktarda karbondioksit salarak St. Barths adasına gitmiş...Vava II adlı yat, dünyanın en çevre düşmanı teknelerinin başında geliyormuş....seçilen ve geçtiğimiz sonbaharGlasgow İklim Zirvesi'nde kürsüye çıkanDiCaprio'ya bu vurdumduymazlık yakışmazmış...

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Çevrecilik böyle bir "saftoriklik" haline getirildi işte...

İklim mücadelesi militanlığı bu türden bir "kullanışlı sersemlik" olup çıkmak üzere...

DiCaprio'nun ve diğerlerinin baştan sona "rol" yapmak için o sahneye sürüldüklerini, bunun kârlı bir kampanya yöntemi olduğunu anlayamayacak haldeler.

Şimdi söyleyin bana...

Çevreci tayfa, "iklim mücadelesi" denen şeyin de "Great Reset/Büyük Sıfırlama" oyunu olduğunu, kendilerine de figüran rolü verildiğini anlayabilir mi?

Geçiniz!..

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NOT DEFTERİ

Altınlarını cam karşılığı dağıtan Kızılderiliyi hiçbir zaman gülünç bulmadım. Cam, altından daha asil. İsrail peygamberlerinden beri lanetlenmiş bir maden, altın. Adı, tarihin bütün cinayetlerine karışmış. Pıhtılaşmış kan, insan kanı. Cam güzel, çünkü kirli bir mazisi yok. Cam güzel, çünkü kalbi var, kırılıverir. (CEMİL MERİÇ / Bu Ülke)