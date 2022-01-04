İnsanın sadece kültürel zemini ve ahlakı değil, artık biyolojisi de tehdit altında...Yıkıcı bir dalgaçekmeyeçalışıyor.Ekonomi (finans-kapitalizm) pek yakında başka bir "film" başlatacak, şimdi fragmanlarını izliyoruz...Küreselciler boş yere dergilerinin kapaklarınabaşlıklarını atmıyorlar.

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Peki Türkiye bütün bunların dışında mı?Bu imkânsız.Fakat bizim siyaset ve medya ortamına baksanız, sanırsınız ki...Öyle bir muhalefet var ki, ülkenin siyasal zihnini ve ufkunu paçalarından aşağı çekiyor, geriye doğru itiyor, hatta gittiği yoldan döndürüyor.Muhalefetin kurguları, enflasyon baskısı, milli güvenliğimize saldırılar derken...İktidar cephesi de eskimodelin mevzilerine geri çekiliyor...Sonuç açık...Demokratik karar mekanizmalarına taşımamız gereken hayati önemde ve yepyeni sorunlar karşısında hiç yoklarmış gibi davranıyoruz.İtiraf etmek zorundayız;

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Geçen gün gördüm...

Hiç merak etmediği şeylerin listesine Metaverse'i katan bir büyük gazete genel yayın yönetmeni var bizim medyada...

"Global gıda enflasyonu varmış" diye dalga geçen, neymiş bunun kaynağı diye dudak büken duayenler(!) var...

Eh, medyası böyle de siyaset sınıfı farklı mı?

Vekiline de "transhümanizm"den konu açarsanız, transseksüellerden bahsettiğinizi sanıp kafasını çeviriyor.

Ama böyle gitmez ki!

Bu halle iki yıl sonrasına kadar bile ilerleyemeyiz.

İşler ters gittiğinde üzülmek yerine şimdiden toparlanmalıyız.

Çağın anaforunu bilip üzerinde çalışmaktan korkmayan çok sayıda düşünen kafaya ihtiyacımız var.

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NOT DEFTERİ

Yeni bir insan türüyle karşı karşıyayız; gözlerini kısmışlar, ellerinde banka kartları... Üçkâğıda getirilmek, en son süprüntüleri satın almak için kandırılmak istiyorlar. Bir değer taşıyan tek şeyin, poşetlerine koyabilecekleri şeyler olduğunu sanıyorlar. Burası bir veba bölgesi. Tüketim çılgınlığı vebadır. (J.G. BALLARD / Öteki Dünya)