"Karşı tepeler simsiyah. Uzaklarda bir vapur düdüğü ve motor gürültüsü. Rüzgâr yok. Ümitleri ve korkuları aynı derecede teşvik eden sakin ve karanlık bir hava. Düdük sesi yaklaşıyor.Ve çocukların şarkıları:Bu ağaçlar, güzel kuşlarYürüyelim, arkadaşlarVe koşuşmalar, haykırışlar, kahkahalar.Orhan biraz yüksek seslededi; sonra düşündü:

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Yineokumaya doyamadığım günler...Yukarıdaki satırlar daromanından.Roman kahramanı muallim Orhan'ın, onurunu korumak için cebinde sadece 7 lirayla mesleğini terk ettiği gün...Orhan çok konuşuyor.Ama içinden konuştuğunda ayakta kalıyor.

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Şu sıralarda sevdiğim bir edebiyat incelemesini de elimden düşürmüyorum:'nünbaşlıklı çalışması. (HeceYayınları).Göncü de Peyami Safa kahramanlarınınna dikkat çekiyor; bunu korku ve endişe duygusunun bir parçası sayıyor.Gerçekten de sanırız ki, insan sadece konuşacak biri bulamadığında içinden konuşur.Hayır!Bu durum nadirdir.İnsan asılkendi kendine konuşur.Bazen anlamlı, bazen saçma sapan, bazen sessiz, bazen yüksek sesle ama konuştukça konuşur.

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Ama bu konuşmalar bazen anilar olup çıkar.Safa'nınromanındaki Samim bunun bir örneğidir.Samim, Meral'in yalancılığını iç konuşmaları sırasında idrak eder, sonra ona gerçekte söyleyemediklerini bir bir sıralar.Ve yine içinden Meral'e şöyle seslenir: "Çünkü hiç kimse benim kadar, seni bekleyen felaketin sezgisine malik değil."

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Bütün bunlar bir yana...İç konuşma dediğimiz şey...Belki...Bazen...Olabilir.romanının kahramanı Nihad, içinden kendine şöyle seslenir: "Hay, Allah kahretsin, sus! Çeneni tut! En zayıf zamanda, ne kadar münasebetsiz şey varsa, önüme yığma,Bence de çok uzatmamalı bu konuşmaları...